CCR Aeroportos conclui primeira entrega do pacote de R$ 1,8 bilhão de investimento com Aeroporto de Bacacheri Após investimento de R$ 30 milhões, Aeroporto de Bacacheri, em Curitiba, é oficialmente entregue nesta terça-feira

CCR Aeroportos: primeira entrega do pacote de R$ 1,8 bilhão de investimento com Aeroporto de Bacacheri Divulgação CCR Aeroportos

Nesta terça-feira (2), a CCR Aeroportos, concessionária responsável por quase 90% da malha aérea do Paraná, celebra a conclusão das obras no Aeroporto de Bacacheri, em Curitiba. A entrega do Aeroporto de Bacacheri é a primeira de um pacote de R$ 1,8 bilhão de investimento previsto para 14 terminais para obras de refirma e requalificação.





Entre os aeroportos focados em aviação geral e sem voos comerciais, o Bacacheri é o quarto mais movimentado do Brasil, com cerca de 30 mil pousos e decolagens registrados no ano de 2023, de acordo com dados do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA). As intervenções feitas visam garantir mais segurança e melhorar a eficiência das operações. Para isso, foram investidos cerca de R$ 30 milhões.





“Desde o ano passado, estamos realizando, de forma simultânea, obras em 16 aeroportos que administramos no Brasil, e é uma imensa satisfação dar início a este ciclo de conclusão dos trabalhos aqui no Aeroporto de Bacacheri, localizado na capital do Paraná, onde estamos aportando R$ 800 milhões na modernização dos quatro aeroportos que administramos”, disse o CEO da CCR Aeroportos, Fabio Russo, durante a solenidade de entrega.





Além do Bacacheri, a empresa administra, no Paraná, o Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, o maior do Estado; o Aeroporto de Londrina; e o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu.

O que foi feito no Bacacheri?

A obra está prevista no contrato de concessão assinado entre a CCR Aeroportos e o Governo Federal, com prazo de entrega para o fim de novembro de 2024, mas a concessionária realizou a entrega cinco meses antes. As intervenções feitas são as seguintes:

- Nova área de testes de motores

- Nova taxiway (pista de rolamento) paralela

- Adequação de taxiway (pista de rolamento) já existente

- Implantação de uma nova via de serviço

“Foram meses de muito trabalho e centenas de profissionais envolvidos, desde a elaboração do projeto até o canteiro de obras. Foi um trabalho incansável que agora se transforma num avanço significativo em segurança e eficiência operacional. São melhorias que visam garantir um ambiente mais seguro e eficiente para toda a comunidade aeroportuária”, diz Wilson Rocha, Gerente do Aeroporto de Bacacheri.

Sobre a CCR Aeroportos

A CCR Aeroportos é uma divisão de negócios do Grupo CCR que opera 20 aeroportos em quatro países. No Brasil, administra 17 aeroportos: Curitiba, Bacacheri, Londrina e Foz do Iguaçu (PR); BH Airport e Pampulha (MG); Goiânia (GO); São Luís e Imperatriz (MA); Navegantes e Joinville (SC); Teresina (PI); Palmas (TO); Petrolina (PE); Pelotas, Uruguaiana e Bagé (RS). No exterior, a empresa opera os aeroportos Juan Santamaria (Costa Rica), Quito (Equador) e Curaçao (Antilhas Holandesas). Em todas estas operações, a CCR Aeroportos movimenta cerca de 43 milhões de passageiros por ano.









