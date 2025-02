CCR Aeroportos leva atleta a salto de paraquedas para lançar circuito de corridas em pistas de pousos e decolagens Ao longo de 2025, serão seis etapas do circuito Santander Track&Field Run Series nos aeroportos de Joinville, Teresina, Palmas, São Luís, Londrina e Curitiba Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 18/02/2025 - 11h24 (Atualizado em 18/02/2025 - 11h24 ) twitter

Santander Track&Field Run Series em aeroportos

A CCR Aeroportos convidou um atleta para saltar de paraquedas e pousar “correndo” em uma pista de pouso e decolagem, a fim de anunciar o lançamento do circuito de corridas em parceria com a TFSports, plataforma que promove e integra todo o ecossistema de eventos e experiências de bem-estar da Track&Field.

Filmado pela Czekalski, produtora do Paraná, o vídeo traz, de forma criativa, ousada e impactante, a mensagem de que é possível ter um equilíbrio entre a rotina diária e a prática de atividades físicas.

A campanha estará disponível a partir de segunda-feira, 17 de fevereiro, nas redes sociais da CCR Aeroportos e mídias Out of Home dos 17 terminais que estão sob administração da empresa, em uma versão de 1’40’’. No decorrer da ação, também estarão disponíveis pílulas de 10 e 30 segundos.

“Cada vez mais queremos proporcionar experiências diferenciadas em nossos aeroportos. Em 2024, realizamos duas etapas da corrida, uma no Aeroporto de São Luís, e outra no Aeroporto de Curitiba. Ambas tiveram uma adesão muito positiva do público com mais de 6 mil participantes, afinal, correr em uma pista de pousos e decolagens é algo único. Com o sucesso das primeiras edições, faremos seis etapas inéditas para que mais pessoas em diferentes cidades do Brasil tenham a possibilidade de participar de um circuito fora do convencional, promovendo a saúde, o bem-estar e ressaltando a importância da prática de atividade física”, comenta Josy Tibério, gerente Executiva de Comunicação da CCR Aeroportos.

Serão seis etapas, a primeira no Aeroporto de Joinville, seguido pelos aeroportos de Teresina, Palmas, São Luís, Londrina e Curitiba, ao longo de 2025.

Calendário das etapas de aeroportos em 2025:

CCR Aeroportos - Joinville (SC): 23 de março

CCR Aeroportos - Teresina (PI): 26 de abril

CCR Aeroportos - Palmas (TO): 19 de julho

CCR Aeroportos - São Luís (MA): 30 de agosto

CCR Aeroportos - Londrina (PR): 21 de setembro

CCR Aeroportos - Curitiba (PR): 30 de novembro

Confira o vídeo da campanha na página da CCR Aeroportos, no instagram.

