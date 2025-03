CCR Aeroportos passa a disponibilizar tour 360º em seus terminais através do Street View Todos os 17 aeroportos administrados pela concessionária no Brasil passam a contar com o recurso Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 13/03/2025 - 15h43 (Atualizado em 13/03/2025 - 15h43 ) twitter

CCR Aeroportos: tour 360º em seus 17 terminais do Brasil Divulgação

Para tornar as informações sobre seus aeroportos mais acessíveis, a CCR Aeroportos passou a disponibilizar um tour 360º em seus 17 terminais do Brasil - Goiânia, Imperatriz, Bagé, Bacacheri, Curitiba, Palmas, Navegantes, Pampulha, BH Airport, Londrina, Petrolina, Teresina, Pelotas, Uruguaiana, São Luís, Joinville e Foz do Iguaçu.

O projeto foi realizado em parceria com a Pro 360, empresa licenciada pelo Google Street View, e visa alcançar todos que tenham interesse em verificar as estruturas ou ver as melhorias que foram feitas nos aeroportos que estão sob administração da concessionária.

A captura das imagens teve início em novembro de 2024 e foram finalizadas em janeiro deste ano. Para conhecer os espaços, basta digitar o nome do aeroporto desejado no Google, ir na opção Maps, arrastar o Pegman (ícone em formato de boneco na cor amarela) até o local que aparece no mapa e iniciar o tour virtual.

Para Josy Tibério, Gerente Executiva de Comunicação da CCR Aeroportos, a iniciativa é mais um passo da companhia para se aproximar cada vez mais dos usuários. “Por meio desse projeto, possibilitamos que o passageiro conheça, via imagens panorâmicas, áreas como as de embarque e desembarque, check-in, praça de alimentação, entre outros, dando mais visibilidade às nossas estruturas. Além disso, os passageiros podem otimizar o tempo antes de viajarem, conhecendo os aeroportos previamente”, explica.

