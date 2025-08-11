Cenipa abre inscrições para curso gratuito sobre prevenção de acidentes aeronáuticos Capacitação online oferece 2 mil vagas para profissionais de ground handling em todo o país e passa a ser exigida para renovação do CRES Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/08/2025 - 07h56 (Atualizado em 11/08/2025 - 07h56 ) twitter

Curso gratuito sobre prevenção de acidentes aeronáuticos Divulgação CENIPA

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), em parceria com a Abesata (Associação Brasileira das Empresas de Serviços Auxiliares ao Transporte Aéreo), abriu as inscrições para a nova edição do Curso de Prevenção de Ocorrências nas Atividades de Apoio de Solo (CPOAAS). Gratuito, totalmente online e com certificação reconhecida, o programa oferece 2 mil vagas voltadas a profissionais de ground handling, tanto das modalidades de Proteção quanto Operacionais, em atuação nos aeroportos de todo o Brasil.

O curso tem como objetivo fortalecer a cultura de segurança nas operações em solo, abrangendo todas as modalidades dos Serviços Auxiliares ao Transporte Aéreo. A partir do início deste ano, o CPOAAS passa a ser um dos requisitos obrigatórios para a renovação do Certificado de Regularidade em Serviços Auxiliares ao Transporte Aéreo (CRES), destacando sua relevância no contexto da segurança operacional.

“Essa capacitação é um avanço importante para fortalecer a cultura de segurança nas operações em solo. Com o CPOAAS se tornando critério para renovação do CRES, damos mais um passo rumo à excelência e à padronização das práticas de ground handling no Brasil, agora com a colaboração do Cenipa”, destaca Ricardo Aparecido Miguel, diretor-presidente da Abesata.

Dividido em cinco módulos, o conteúdo do curso aborda temas como o funcionamento do SIPAER (Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), a importância do elo entre o sistema e o fator humano, ferramentas de prevenção, o funcionamento do Portal Único de Notificação, o SMS (Safety Management System), a segurança das operações nas atividades de apoio de solo, entre outros.

‌



Com carga horária total de 40 horas e certificado de conclusão emitido pelo Cenipa, o curso será realizado entre os dias 22 de setembro e 14 de novembro de 2025. As inscrições podem ser feitas até 02 de setembro, e a relação de selecionados será divulgada no dia 19 do mesmo mês. Inscrições em https://sistema.cenipa.fab.mil.br/cenipa/cursos/

Mais informações em www.abesata.org.

‌



Sobre o CRES

É um programa de autorregulação voluntário criado pela Abesata – em parceria com a PRAXIAN Business & Marketing Specialists e apoio da Secretaria Nacional de Aviação Civil e da Agência Nacional de Aviação Civil – e tem como objetivo assegurar a segurança operacional, a qualidade e a segurança jurídica na prestação de serviços auxiliares ao transporte aéreo no Brasil. Para obter o certificado, as empresas passam por uma auditoria independente, que avalia seu desempenho em aspectos regulatórios, financeiros, sanitários e operacionais.

‌



Desde que foi lançado, em junho de 2022, 11 empresas já foram certificadas, abrangendo mais de 60% dos aeroportos brasileiros. E 18 aeroportos firmaram acordos para dar preferência à entrada de empresas certificadas.

O CRES também tem chamado a atenção no mercado internacional. O programa foi apresentado durante fóruns internacionais do transporte aéreo: Montreal em 2022, Buenos Aires e Cancun em 2023 e Atenas e Toronto em 2024, nos quais foi destacada a conexão entre a saúde financeira das empresas e a segurança operacional. Associações de empresas aéreas do Equador e do México demonstraram interesse na certificação brasileira. Mais informações https://cres.abesata.org/

Sobre Abesata

A Abesata (Associação Brasileira das Empresas de Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo) representa as empresas responsáveis pelos serviços essenciais de apoio às operações aeroportuárias e aeronáuticas no Brasil. Fundada em 2013, a entidade reúne companhias que atuam em áreas como atendimento a aeronaves em solo (rampas), movimentação de cargas, limpeza e desinfecção de aeronaves, comissaria de bordo, segurança contra atos de terrorismo, entre outros serviços indispensáveis para o funcionamento seguro e eficiente do transporte aéreo.

As empresas associadas à Abesata são responsáveis por uma parte significativa das operações em solo em todo o país, atendendo tanto companhias aéreas nacionais e internacionais quanto administrações aeroportuárias.

