CEO da Embraer visita Varsóvia e apresenta planos para fabricação e manutenção de aeronaves na Polônia Projetos incluem linha de produção do KC-390 e de conversões de aeronaves comerciais de passageiros para cargueiros, centro de revisão de trens de pouso e investimentos em treinamento e capacitação. Luiz Fara Monteiro 11/03/2025 - 12h18

Projetos potenciais com parceiros locais possam gerar US$ 3 bilhões e 5 mil empregos no país para a Polônia ao longo de 10 anos Adriano Furlanetto Copyrighted (

A Embraer, líder global na indústria aeronáutica e presente nos mercados de aviação comercial e de defesa, planeja transformar a Polônia em um centro de excelência da companhia na Europa. Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO da Embraer, está visitando a Polônia esta semana com uma equipe sênior das unidades de negócio de Aviação Comercial e de Defesa & Segurança. As equipes estão se reunindo com parceiros atuais, novos e potenciais nas seguintes áreas: fabricação e produção final, manutenção e reparo, conversões de passageiros para cargueiros, pesquisa & desenvolvimento, e eVTOLs.

O primeiro anúncio foi feito em conjunto com o Instituto de Aviação Łukasiewicz (iLOT), com foco em atividades de Pesquisa e Desenvolvimento nas áreas de materiais, tecnologias de voo futuras, design aeronáutico e futuros processos de manutenção.

“A Embraer faz parte do ecossistema de aviação da Polônia há mais de 25 anos. Com o forte crescimento global da companhia, estamos comprometidos em expandir nosso engajamento industrial em conjunto com parceiros poloneses, incluindo atividades de produção, montagem final, manutenção e reparo. Para possibilitar esse crescimento, a Embraer planeja apoiar o desenvolvimento das capacidades e competências que impulsionarão o setor aeroespacial polonês para o seu próximo estágio de sucesso,” afirma Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO da Embraer.

“Essas iniciativas em produção, manutenção e treinamento poderão deixar a economia da Polônia bem-posicionada para aproveitar oportunidades valiosas no cenário aeroespacial global, com possibilidades de geração de até US$ 3 bilhões para o país ao longo de 10 anos, com potencial criação de 5 mil empregos”, continua Gomes Neto.

Em um movimento estratégico de longo prazo, a Embraer está buscando parceiros para a fabricação de peças e para uma potencial linha de produção final para a aeronave militar multimissão KC-390 Millennium, que atualmente está conquistando pedidos internacionais, incluindo países da Europa e da OTAN. A Embraer avalia que a Polônia é o parceiro estratégico ideal para unir forças e construir equipamentos militares de última geração, criando empregos de alta qualificação no país. A produção da aeronave e o ecossistema de pós-venda associado (incluindo manutenção e treinamento) poderão resultar na criação de valor de cerca de US$ 1 bilhão e 600 empregos.

A Embraer também está aumentando a produção e buscando ativamente incrementar sua cadeia de suprimentos voltada para a aviação comercial no país. Recentemente, a companhia concluiu um road show para contatar novos fornecedores na Polônia. A indústria local já é um importante fornecedor para o programa E2 da Embraer: os assentos são fabricados em Świebodzin, as unidades de energia auxiliar em Rzeszów e os principais componentes do motor em Kalisz. O país já participa da cadeia de suprimentos da companhia com 1.350 empregos e US$ 30 milhões, direcionados para aquisição de bens e serviços somente em 2024.

Outros projetos em discussão incluem uma instalação de revisão de trens de pouso para os E-Jets E2 e a conversão de aeronaves E190 em cargueiros. Os projetos envolvendo a Embraer Aviação Comercial podem somar mais de US$ 2 bilhões em investimentos e mais de 4.400 empregos ao longo dos próximos dez anos.

A Embraer já possui forte presença na Europa. Cerca de 30% do E2 é fabricado na União Europeia (UE). As asas são fabricadas em Portugal e outros componentes-chave são produzidos na França, Alemanha, Áustria, Espanha e Bélgica. Já para o KC-390, 42% da cadeia de suprimentos tem origem na UE.

Arjan Meijer, Presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial, que visitou Varsóvia ao lado de Gomes Neto, diz: “Parabenizo a LOT por seu crescimento e lucratividade significativos. Desejamos continuar nossa parceria profunda e de décadas com a Polônia. Queremos ir além da venda de aeronaves, para promover e acelerar o ecossistema de aviação do país. O E2 é uma escolha de baixo risco e de alta recompensa, oferecendo uma transição perfeita e de baixo custo para a nova aeronave. O E2 é a aeronave mais eficiente, confiável e confortável para a LOT, oferecendo cerca de US$ 900 milhões em benefícios econômicos em comparação com a concorrência. O E2 é a aeronave que melhor apoiará o crescimento lucrativo e sustentável da companhia aérea. Também apoiaremos os planos para o novo hub do Aeroporto Central (CPK), que terá o apoio dos jatos Embraer como já ocorre em outros hubs globais como Paris, Chicago, Amsterdã e, claro, Varsóvia.”

A Embraer está oferecendo à Polônia sua aeronave de transporte militar KC-390 Millennium. A aeronave tem interoperabilidade na OTAN e é a mais avançada em sua categoria. A plataforma de última geração já foi adquirida pela Holanda, República Tcheca, Portugal, Hungria, Brasil, Áustria e Coreia do Sul, e selecionada pela Eslováquia e Suécia.

“A Polônia é uma nação líder da OTAN e, ao oferecermos o KC-390 Millennium, temos a oportunidade de nos engajarmos com a bem estabelecida e especializada comunidade industrial e de defesa do país. Esta é uma oportunidade para a Polônia se tornar uma participante central do ecossistema europeu do KC-390, com acesso a um excelente pacote industrial, de treinamento e suporte. A Polônia é mais que uma cliente potencial para nós: é uma sólida parceira operacional e industrial de longo prazo, com a localização perfeita para a linha de produção que queremos desenvolver na Europa”, diz Frederico Lemos, CCO da Embraer Defesa & Segurança.

Sobre a Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 9 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 150 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa

