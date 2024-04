CEO da Qatar Airways revela nova era de crescimento com novos produtos A estratégia para a companhia aérea nacional do Catar inclui inovação pioneira em tecnologias digitais, produtos, crescimento da frota e mais envolvimento dos funcionários

Qatar Airways: visão para o futuro da companhia Qatar Airways: visão para o futuro da companhia (Qatar Airways)

O CEO do Grupo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer, acaba de revelar várias novidades alinhadas com sua visão para o futuro da Qatar Airways. Projetado para revigorar a companhia aérea global e seu grupo de negócios, o roteiro para o sucesso desenvolvido por ele inclui a inovação como pilar principal, o que irá refletir nos próximos produtos e serviços da Qatar Airways – incluindo a introdução de novas cabines de Primeira Classe em algumas de suas aeronaves.

Em entrevista exclusiva à CNBC, dos Estados Unidos – a primeira desde que foi nomeado CEO do Grupo Qatar Airways, em novembro de 2023 -, Al-Meer declarou: “Esta é uma nova era.” A entrevista abordou as perspectivas gerais para o futuro do Grupo e a abordagem de Al-Meer para desenvolver um conceito de alto rendimento para a nova cabine de Primeira Classe da Qatar Airways.

“Com base nas tendências de determinados setores, vemos uma alta demanda por Primeira Classe. Por isso, decidimos introduzir uma cabine de Primeira Classe recém-projetada, exclusiva da Qatar Airways. Ninguém desenvolve uma cabine de Primeira Classe melhor do que nós – e estamos combinando a experiência de voar em jatos comerciais e executivos para desenvolver algo novo. Estamos de 70 a 80 por cento prontos, apenas finalizando as cores, e esperamos fazer o anúncio oficial em breve”, Al-Meer declarou.

O CEO revelou ainda o redesenho da QSuite premium da Qatar Airways, prevista para estrear no Farnborough International Airshow, no Reino Unido, em julho de 2024. A premiada classe executiva QSuite da Qatar Airways, que desafiou as normas da indústria quando foi lançada em 2017, continua sendo uma referência para a indústria da aviação.

Al-Meer também afirmou que o cenário competitivo da aviação na região do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) está ajudando a elevar o padrão da experiência do cliente. Ele afirmou que existe pressão para potenciais rivais, que acolhe qualquer desafio para a Qatar Airways e que continua confiante de que a Qatar Airways continuará em sua posição de liderança de mercado no futuro, ofuscando qualquer concorrência.

Ele também sublinhou as formas como a inovação digital está ajudando a impulsionar a eficiência organizacional, à medida em que a companhia aérea anuncia novas rotas interessantes em mercados em crescimento, como a China e a Índia - reforçando ainda mais a posição do Catar como porta de entrada para o mundo.

A Qatar Airways atende, atualmente, mais de 170 destinos globais, e em breve lançará voos inaugurais para Hamburgo e Tashkent, além de retomar voos para Lisboa, Veneza e várias rotas sazonais de verão, incluindo Adana, Antalya, Bodrum, Marraquexe, Mykonos, Sarajevo e Trabzon.

Badr Mohammed Al-Meer foi nomeado CEO do Grupo Qatar Airways em novembro de 2023, e imediatamente se concentrou na introdução de programas inovadores para beneficiar tanto os passageiros quanto os 60 mil funcionários globais da companhia aérea. Em sua primeira mensagem aos colaboradores, ele ressaltou a importância de cultivar a confiança e o empoderamento na cultura de trabalho. Sob sua liderança, várias iniciativas no local de trabalho foram introduzidas com sucesso e continuam melhorando a satisfação dos funcionários.

Sobre a Qatar Airways:

Uma companhia aérea premiada, a Qatar Airways ganhou o prêmio de 'Melhor Classe Executiva do Mundo' pela décima vez no 2023 World Airline Awards, administrado pela organização internacional de classificação de transporte aéreo Skytrax. A companhia aérea continua a ser sinônimo de excelência, levando também para casa o prêmio de Melhor Companhia Aérea do Oriente Médio, Melhor Lounge de Classe Executiva do Mundo e Melhor Lounge de Jantar de Classe Executiva do Mundo nos prestigiosos prêmios realizados durante o Paris Air Show de 2023. A Qatar Airways é uma vencedora sem precedentes sete vezes do prêmio de “Melhor Companhia Aérea do Mundo” votada pela Skytrax (2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 e 2022).

A Qatar Airways foi a primeira companhia aérea do Médio Oriente a ser certificada ao mais alto nível do programa de Avaliação Ambiental da IATA (IEnvA), com base em princípios reconhecidos do sistema de gestão ambiental (como a ISO 14001). Como signatária inaugural da Declaração do Palácio de Buckingham em março de 2016, a Qatar Airways tornou-se a primeira companhia aérea a nível mundial a ser certificada de acordo com o padrão da indústria para a prevenção do tráfico ilegal de vida selvagem na aviação.

A Qatar Airways voa atualmente para mais de 170 destinos em todo o mundo, conectando-se através de seu hub em Doha, o Aeroporto Internacional Hamad, eleito pela Skytrax como o 'Melhor Aeroporto do Mundo' em 2021 e 2022 consecutivamente. Em 2023, o Aeroporto Internacional de Hamad foi classificado pela Skytrax como o segundo melhor aeroporto do mundo e recebeu o prêmio de 'Melhor Aeroporto do Oriente Médio' pela nona vez consecutiva, bem como 'Melhor Aeroporto Comercial do Mundo'.