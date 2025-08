Cessna SkyCourier será destaque na LABACE após demonstração por nove cidades brasileiras Modelo, que é um dos mais comentados no Brasil ultimamente, estará pela primeira vez no evento Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/08/2025 - 15h17 (Atualizado em 01/08/2025 - 15h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cessna SkyCourier, primeiro em operação da América Latina Divulgação TAM AE

A TAM Aviação Executiva, representante autorizada de vendas no Brasil da Textron Aviation Inc., expõe na LABACE o primeiro Cessna SkyCourier em operação da América Latina. O evento ocorre de 5 a 7 de agosto, no aeroporto Campo de Marte, em São Paulo.

Depois de uma série de apresentações de sucesso em nove cidades brasileiras – Manaus (AM), Cuiabá (MT), Goiânia (GO), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Vitória (BA) e São Paulo (SP) – o Cessna SkyCourier aterrissa na LABACE 2025, onde ficará em exposição estática durante o evento.

“Estamos felizes de sermos o primeiro país de toda a América Latina a apresentar ao mercado de aviação executiva uma aeronave que agrega valor a diversas missões, graças a sua capacidade de carga e versatilidade. E é ainda mais especial poder expor a aeronave pela primeira vez na LABACE. Trazer essa novidade para a feira reforça nosso compromisso em apresentar soluções robustas, eficientes e alinhadas às necessidades do mercado brasileiro, que é exigente e desafiador, principalmente por conta da nossa dimensão continental,” destaca Leonardo Fiuza, presidente da TAM Aviação Executiva.

Sobre o Cessna SkyCourier

‌



Versão passageiros TAM Aviação Executiva

O turbo-hélice bimotor de asa alta Cessna SkyCourier oferece uma combinação de desempenho e custos operacionais mais baixos e atende tanto às operações dedicadas ao transporte regional de pessoas quanto às destinadas ao transporte de grandes volumes de carga. É ideal para frete aéreo, passageiros (capaz de levar até 19 pessoas) e operadores de missões especiais.

O modelo é alimentado por dois motores Pratt & Whitney PT6A-65SC e apresenta a McCauley Propeller C779, uma hélice de alumínio de quatro pás de 110 polegadas, para serviço pesado e confiável. O SkyCourier é operado com aviônicos Garmin G1000 NXi e atinge uma velocidade máxima de cruzeiro de 210 kts (389 km/h). O SkyCourier tem um alcance máximo de 920 NM (1.704 km). A aeronave possui uma grande porta e uma cabine de piso plano, além de alta capacidade de carga útil.

‌



Vale destacar que, com menos de um mês de operação no Brasil, o SkyCourier já é um dos modelos mais comentados no país.

Para saber mais sobre o modelo, acesse: Link

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.