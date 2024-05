Chile apoia Força Aérea Brasileira em missões de ajuda ao Rio Grande do Sul Força Aérea Chilena auxilia no mapeamento das estruturas do RS e no transporte de cestas básicas

Alto contraste

A+

A-

FAB: apoio da Força Aérea Chilena nas missões de auxílio no RS (Força Aérea Brasileira)

Diante do cenário após a enchente no Rio Grande do Sul, o Chile enviou ajuda ao Brasil, por meio do Sistema de Cooperação entre as Forças Aéreas Americanas (SICOFAA). O Chefe da Divisão de Coordenação do Centro Conjunto Operacional de Inteligência do Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), Coronel Marcelo de Carvalho Trope, reuniu-se, na terça-feira (14), com o Diretor do Serviço Aerofotogramétrico (SAF), Comandante Cristian Jiménez Chávez, e com o Adido Aeronáutico do Brasil no Chile, Coronel de Luis Rosal Elices Neto, para planejarem as próximas ações no trabalho de socorro ao Brasil na Operação Taquari 2, realizada no Rio Grande do Sul. O objetivo é realizar uma coordenação técnica que permita a colaboração entre as Instituições.

A pauta do encontro teve foco na revisão das capturas de imagens de satélite que o SAF está realizando no estado e sobre o visualizador desenvolvido para esta emergência, que permite o acesso de qualquer lugar do mundo, de imagens históricas de satélite do setor até capturas atuais, agilizando o processo de tomada de decisão com informações atualizadas para enfrentar o incidente.

Os militares da Força Aérea Brasileira (FAB) destacaram a oportunidade de colaboração nas ações de planejamento e reconstrução no estado do Rio Grande do Sul. “Há muito o que fazer e toda ajuda é mais que bem-vinda. Já encaminhamos o primeiro pedido de imagens orbitais do Rio Grande do Sul para o Chile, constantes do nosso banco de dados”, disse o Coronel Trope.

O Adido Aeronáutico do Brasil no Chile, Coronel Rosal, manifestou-se satisfeito com a disposição, profissionalismo e objetividade dos especialistas do SAF e reiterou o agradecimento da FAB à Força Aérea do Chile.

Publicidade

Apoio de Aeronave

A Força Aérea do Chile também enviou, na terça-feira (14), uma aeronave DHC-6, sete militares e um civil para operar a partir da Base Aérea de Santa Maria. Eles já realizaram o transporte de cerca de duas toneladas de cestas básicas de Santa Maria para Pelotas, na região sul do RS.

Publicidade

O SICOFAA

Composto por 22 Forças Aéreas do continente americano, o SICOFAA já completou 62 anos. Sua principal missão é promover troca de experiências, conhecimentos e treinamentos que permitam o fortalecimento das capacidades das Forças, de forma a dar suporte às necessidades de seus membros, além de construir laços de cooperação mútua e de interoperabilidade que garantam a eficácia em responder emergências, atendendo às intenções diplomáticas entre os países do continente.

Publicidade

Argentina e Uruguai também já enviaram ajuda ao RS.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.