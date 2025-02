Cinco destinos com voo direto do BH Airport que fogem do óbvio e podem surpreender os viajantes Terminal internacional mineiro tem cerca de 70 destinos no Brasil e no mundo e, alguns deles, apesar de menos conhecidos, estão cheios de atrações surpreendentes Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 31/01/2025 - 18h17 (Atualizado em 31/01/2025 - 18h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

BH Airport atende a mais de 70 destinos nacionais e internacionais Divulgação

O ano de 2025 tem um calendário repleto de feriados prolongados, a oportunidade ideal para quem deseja descansar, explorar novos destinos e escapar da rotina. Partindo do BH Airport, os viajantes têm à disposição uma ampla variedade de opções: praia, montanha, cidades históricas, destinos de inverno e até neve no exterior. Mas, além dos roteiros mais tradicionais, o terminal internacional mineiro também conecta os passageiros diretamente a lugares menos conhecidos, repletos de surpresas e experiências únicas, conforme explica o Gestor de Conectividade e Aviação do BH Airport, Clayton Begido.

“Somos, hoje, o segundo aeroporto no Brasil com mais destinos nacionais e o terceiro em total de destinos, com muitas opções interessantes para os passageiros. Neste ano cheio de oportunidades de feriados prolongados, vale o passageiro se organizar para conhecer novos lugares e aproveitar a conexão direta de Minas Gerais para o Brasil e para o mundo”, afirma.

Confira cinco destinos que fogem do comum e que têm voo direto do terminal internacional mineiro:

‌



Barreiras (BA)

Principal portal para o Vale do Rio Corrente, a cidade é um ponto de partida para explorar as cachoeiras e trilhas do cerrado baiano. As Cachoeiras do Acaba Vida e do Redondo são verdadeiros refúgios para os amantes de ecoturismo, com paisagens impressionantes e águas cristalinas. O Rio de Ondas, com suas corredeiras e piscinas naturais, é perfeito para relaxar e praticar esportes aquáticos. Já o Morro do Chapéu oferece trilhas e vistas panorâmicas de tirar o fôlego.

‌



Imperatriz (MA)

É conhecida como a “Princesa do Tocantins”, por estar situada às margens do rio que representa o principal atrativo natural da cidade, com várias praias de água doce que surgem durante o período de seca, como a Praia do Cacau e a Praia do Meio, ideais para lazer, prática de esportes náuticos e pesca. O Parque Ambiental da Chapada das Mesas é um dos destinos mais procurados da região, com cachoeiras espetaculares, trilhas ecológicas e formações rochosas impressionantes, como o Morro do Chapéu.

‌



Rio Branco (AC)

A capital do Acre é um destino importante para o ecoturismo e para quem busca explorar a biodiversidade e a história da região, que abre as portas para a Amazônia. O Parque Ambiental Chico Mendes, que oferece trilhas, passeios ecológicos e áreas para piqueniques, é uma parada obrigatória para quem aprecia momentos especiais em meio à natureza. Também podem ser incluídos nessa programação o Horto Florestal e a Represa do Igarapé. Já o Museu da Borracha relembra a importância da extração desse produto para o desenvolvimento do estado.

Paracatu (MG)

A charmosa cidade do noroeste de Minas Gerais encanta pelo valor cultural e pela riqueza do patrimônio do ciclo do ouro. O Centro Histórico preserva casarões coloniais, igrejas centenárias, como a Igreja Matriz de Santo Antônio, e ruas de pedra que contam a história do município. O Museu Histórico de Paracatu é um mergulho no passado, com acervo que resgata tradições locais. A região ainda oferece belas paisagens naturais, como cachoeiras e trilhas do cerrado para o ecoturismo. Paracatu é o destino ideal para quem busca história, cultura e belezas naturais no coração de Minas.

Marabá (PA)

Destino emergente no ecoturismo, Marabá atrai visitantes que buscam explorar as belezas naturais, a biodiversidade e a cultura da região amazônica. Localizada no sudeste do Pará, possui relevância histórica e econômica, como importante polo regional. Para aproveitar a viagem, inclua no roteiro os passeios pelo Rio Tocantins, pela Praia de Marabá e pela Reserva Biológica do Rio Trombetas, que fica próxima à cidade e é ideal para os amantes do ecoturismo. A cidade também é conhecida pelo Carnaval e pela Festa do Peixe, eventos tradicionais que celebram a cultura local.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.