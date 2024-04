CIRIUM reconhece Copa Airlines como a companhia aérea mais pontual da América Latina

Alto contraste

A Copa Airlines, subsidiária da Copa Holdings, S. A. (NYSE: CPA) e membro da rede global de companhias aéreas Star Alliance, é mais uma vez reconhecida pela CIRIUM como “A companhia aérea mais pontual da América Latina”, agora em relação a 2023. A entrega do reconhecimento ocorreu durante cerimônia realizada no Centro de Manutenção da Copa Airlines, na Cidade do Panamá. A companhia aérea alcançou a maior taxa de pontualidade do continente com 89,5% de chegadas pontuais, significativamente acima das companhias aéreas que a seguiram na região. Este índice obtido é o mais alto de toda a América e está entre os três mais altos do mundo.

“Ser novamente reconhecida como a companhia aérea mais pontual da América Latina e obter o melhor resultado de pontualidade em todo o continente americano é fruto do nosso firme propósito de conectar as Américas de forma confiável e a tempo. Esta conquista é possível graças ao trabalho em equipe, comprometimento, esforço e dedicação do talento humano da Copa Airlines no Panamá e em todos os países onde operamos, o que é motivo de grande orgulho e satisfação para todos nós”, comentou Pedro Heilbron, presidente executivo da Copa Airlines.

Além de destacar as conquistas de pontualidade da Copa Airlines, o relatório “The On-Time Performance (OTP)” 2023, apresentado pela CIRIUM, destacou o impressionante fator de cumprimento de itinerário da companhia aérea no mesmo período, que ficou em 99,84%, o que torna a Copa uma das duas companhias aéreas que cancelam menos voos no mundo.

“Parabenizamos a Copa Airlines não só pela excepcional pontualidade em 2023, mas também por sua consistência como companhia aérea latino-americana mais pontual em nove dos últimos 10 anos. Essa performance contínua atesta o compromisso com a excelência operativa", disse Jeremy Bowen, presidente da CIRIUM.

Pontualidade e confiabilidade são valores fundamentais para a Copa Airlines, isso se reflete no fato de que pela nona vez em 10 anos a companhia aérea é reconhecida pela CIRIUM como a mais pontual da região; liderança que mantém até ao momento em 2024 com um índice registrado em janeiro de 89,4% e em fevereiro de 91,6% nas chegadas pontuais.

Durante a cerimônia de entrega do reconhecimento da CIRIUM para a Copa Airlines, a companhia aérea fez uma homenagem especial a um grupo de 20 funcionários de diferentes departamentos, representando todos aqueles que fazem com que a companhia continue sendo líder em pontualidade na região.

O ranking CIRIUM avalia o desempenho de 500 companhias aéreas de acordo com o número de assentos e voos, bem como a disponibilidade de assentos por quilômetro, e as categoriza em “globais” e “regionais”. Esta classificação baseia-se em informações obtidas de mais de 600 fontes globais de voos em tempo real, incluindo companhias aéreas, aeroportos, sistemas de distribuição globais, dados de posição e autoridades da aviação civil.

Este reconhecimento se soma aos inúmeros prêmios que a Copa recebeu em 2023, incluindo a nomeação como uma das “15 Melhores Companhias Aéreas Internacionais” pelos prêmios Readers’ Choice da prestigiada revista Condé Nast Traveler. Além disso, a Copa também foi reconhecida pelo 8º ano consecutivo como a melhor companhia aérea da América Central e do Caribe pela Skytrax e obteve o status de companhia aérea “5 estrelas” da APEX. Estes prêmios, em que os jurados são os próprios passageiros, tornam este novo prêmio Cirium ainda mais especial para a companhia aérea.

Sobre a Copa Airlines

A Copa Airlines, subsidiária da Copa Holdings, é uma companhia aérea líder no transporte de passageiros e de carga na América Latina. Ao longo de seus 76 anos, a Copa estabeleceu o Hub das Américas®, na Cidade do Panamá, como o centro de operações líder do continente. Com uma das frotas mais novas e modernas da indústria de Boeing 737-800 NG e Boeing 737 MAX9, atendemos países da América do Norte, Central, do Sul e Caribe, e oferecemos pontualidade com performance acima de 90%, uma das melhores marcas do segmento em todo o mundo. Somos membros da Star Alliance, a mais importante aliança global de aviação do mundo, e dispomos do programa de passageiro frequente ConnectMiles, com o qual é possível acumular e resgatar milhas em mais de 25 companhias da aliança ao redor do mundo.