Cliente LATAM agora escolhe refeição pelo WhatsApp antes do seu voo internacional Serviço estreia no fim de julho para passageiros da cabine Premium Business com partidas de Guarulhos e chega à Premium Economy em setembro Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/07/2025 - 18h31 (Atualizado em 24/07/2025 - 18h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Passageiros podem pedir comida pelo WhatsApp em voos internacionais Gabriel Benevides

A LATAM acaba de lançar mais uma facilidade para quem viaja ao exterior com a companhia: agora, o cliente pode escolher sua refeição do voo internacional a partir de dois dias antes do embarque, diretamente pelo WhatsApp. A novidade faz parte do serviço Pre-Select e, neste primeiro momento, está disponível para passageiros da cabine Premium Business com decolagens a partir de 23 de julho no aeroporto de Guarulhos (GRU), sendo estendida de forma gradual a outros aeroportos. Em setembro, os clientes de voos internacionais na cabine Premium Economy também poderão fazer a seleção.

Para utilizar o serviço, é necessário que o número de celular do passageiro esteja atualizado na sua reserva de voo. O atendimento é feito por meio do canal oficial da LATAM no WhatsApp.

Além de proporcionar mais conveniência ao cliente, assegurando a opção desejada, o Pre-Select contribui para a eficiência operacional e a redução do desperdício de alimentos a bordo — uma das frentes de atuação da LATAM em seu compromisso com uma aviação mais sustentável.

COMO USAR O PRE-SELECT

‌



O cliente que comprou o bilhete de voo internacional com mais de 3 horas de duração nas cabines elegíveis recebe uma mensagem automática da LATAM, no WhatsApp, a partir de 44 horas antes do voo. A mensagem oferece a opção de escolher, até 26 horas antes da partida do voo, o primeiro (ou único, quando aplicável) serviço oferecido a bordo. Caso a escolha não seja feita durante esse prazo, o passageiro poderá realizar a escolha a bordo, conforme disponibilidade.

As informações sobre a refeição escolhida serão enviadas automaticamente às cozinhas responsáveis pelo preparo, garantindo agilidade na produção das refeições. Os dados também serão compartilhados, de forma automática, com a tripulação a bordo, para que todos tenham acesso prévio às informações e estejam preparados para oferecer um serviço mais eficiente e personalizado aos passageiros.

‌



A seleção do pedido é individual, por isso, a companhia recomenda que os dados de contato do cliente e de seus acompanhantes estejam atualizados no momento do check-in, garantindo o recebimento da notificação do serviço. Para mais informações, acesse o site: Link

O novo serviço integra as estratégias de transformação digital e capacitação das equipes da LATAM para elevar ainda mais a qualidade do seu serviço de bordo. Nos últimos quatro anos, o índice de satisfação dos clientes da companhia cresceu 12% no Brasil, alcançando seus maiores patamares em 2025: 64% no NPS (Net Promoter Score) e 78,6% em Amabilidade da Tripulação. Ambos os indicadores são calculados com base em pesquisas realizadas com os clientes após cada voo doméstico ou internacional.

‌



“Os nossos serviços e as capacidades de relacionamento interpessoal das nossas equipes estão sendo constantemente desenvolvidos para oferecer uma experiência de viagem cada vez mais simples e genuína. Buscamos isso diariamente com o máximo respeito às diversas pessoas que embarcam em nossas aeronaves e às diferentes situações que vivenciamos em cada voo”, destaca Diogo Carvalho, gerente-sênior de Serviço de Bordo e Comissários da LATAM Brasil.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.