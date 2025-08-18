Colégios Embraer e Fundação Banco do Brasil equipam instituições comunitárias com Tecnologias Sociais Equipamentos foram construídos com base no conceito de Tecnologia Social Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 18/08/2025 - 18h25 (Atualizado em 18/08/2025 - 18h25 ) twitter

Tecnologia Social alia mecanismos simples e materiais de custo acessível para a criação de equipamentos facilmente replicáveis Divulgação Embraer

Os Colégios Embraer instalaram, na última semana, postes de iluminação e fornos, desenvolvidos por seus estudantes, em instituições de São José dos Campos e próximo a Botucatu (SP), respectivamente. Os equipamentos foram construídos com base no conceito de Tecnologia Social, como parte de um programa mantido em parceria com a Fundação Banco do Brasil.

“A iniciativa reflete o compromisso dos Colégios Embraer com uma educação de qualidade, que valoriza a criatividade e a experimentação, preparando jovens para atuarem como protagonistas na construção de um futuro mais justo”, diz o diretor do Instituto Embraer, André Tachard. “Queremos que os alunos acompanhem de perto os impactos do que desenvolveram em suas próprias comunidades, e que isso os inspire a buscar conquistas ainda maiores”, afirma Tachard.

Em São José dos Campos, a escola Vó Maira Felix, localizada no Jardim Colonial e dedicada ao atendimento de 100 crianças de até 5 anos, foi o local escolhido para a doação de quatro postes. Os equipamentos vão melhorar a infraestrutura de iluminação, trazendo mais segurança aos frequentadores sem custos adicionais.

A mais de 300 km dali, a Associação dos Produtores Rurais da Microbacia do Rio das Pedras, em Itatinga, recebeu dois fornos para o tratamento da cera de abelha. Os equipamentos vão ampliar a capacidade produtiva de apicultores, usando energia solar no processo.

A Tecnologia Social alia mecanismos simples e materiais de custo acessível para a criação de equipamentos facilmente replicáveis, com potencial de transformar a realidade de grupos e comunidades em situação de vulnerabilidade. A parceria dos Colégios Embraer com a Fundação Banco do Brasil completa três anos com o objetivo de continuar levando benefícios a um número cada vez maior de pessoas.

Sobre o Instituto Embraer

Criado em 2001, o Instituto Embraer nasceu com o objetivo de investir o capital social privado da Embraer em programas voltados principalmente à educação. Além de manter os dois colégios de ensino médio em período integral nas cidades de São José dos Campos e Botucatu, interior de São Paulo, o Instituto investe recursos financeiros e humanos em projetos que impactam positivamente a sociedade.

Sobre a Embraer

‌



A Embraer é uma empresa aeroespacial global com sede no Brasil. Fabrica aeronaves para a aviação comercial e executiva, defesa e segurança e clientes agrícolas. A empresa também fornece serviços e suporte pós-venda por meio de uma rede mundial de entidades próprias e agentes autorizados.

Desde a sua fundação em 1969, a Embraer já entregou mais de 9.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, um avião fabricado pela Embraer decola de algum lugar no mundo, transportando mais de 150 milhões de passageiros por ano.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e é a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e de distribuição de peças nas Américas, África, Ásia e Europa.

