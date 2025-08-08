Com 5,5 milhões de assentos, Iberia bate recorde de capacidade com a América Latina em 2025 O crescimento no número de assentos para viajar entre a América Latina e a Europa é 5% superior em relação aos números de 2024 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 08/08/2025 - 06h28 (Atualizado em 08/08/2025 - 06h28 ) twitter

Iberia superará as 350 frequências semanais ao longo do ano, um número superior ao máximo de 330 alcançado em 2024 Divulgação Airbus

A Iberia bateu um novo recorde de capacidade entre a América Latina e a Europa em 2025, com mais de 5,5 milhões de assentos ofertados — um crescimento de 5% em relação a 2024. O Brasil tem papel central nesse avanço, com destaque para a estreia da nova rota para Recife, além da ampliação da operação com São Paulo e Rio de Janeiro.

A nova rota para Recife começa a operar em 13 de dezembro, com três voos semanais, ampliando a presença da Iberia no Nordeste brasileiro. A capital paulista segue com três voos diários para Madri, enquanto o Rio de Janeiro mantém cinco frequências semanais.

“Este novo recorde é resultado de um investimento contínuo na América Latina — e o Brasil é estratégico dentro desse plano. Queremos continuar sendo a companhia preferida para cruzar o Atlântico, com cada vez mais destinos, frequência e conectividade”, afirma Marina Colunga, diretora Comercial da Iberia para a América Latina.

Além do Brasil, o aumento de capacidade também se reflete em outros mercados importantes:

Peru : dois voos diários;

: dois voos diários; Chile : 12 frequências semanais;

: 12 frequências semanais; Porto Rico : até 11 voos por semana;

: até 11 voos por semana; República Dominicana : em média, dois voos diários;

: em média, dois voos diários; Buenos Aires : três voos diários;

: três voos diários; Bogotá e Cidade do México : três voos diários cada;

: três voos diários cada; Montevidéu, Quito, Guatemala, El Salvador e Costa Rica : um voo diário;

: um voo diário; Caracas e Rio de Janeiro : cinco voos semanais;

: cinco voos semanais; Havana, Panamá e Guayaquil: três voos por semana.

Ao longo de 2025, a Iberia vai operar mais de 350 voos semanais entre América Latina e Europa, superando o recorde anterior de 330 frequências.

Madrid como destino de parada estratégica

O programa Hola Madrid Stopover, cada vez mais utilizado por brasileiros e latino-americanos, permite estender a conexão na capital espanhola por até nove noites, sem custo adicional. Os passageiros têm acesso a benefícios em hospedagem, transporte, gastronomia e lazer, tanto na ida quanto na volta de outros destinos operados pela Iberia.

