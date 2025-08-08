Com 5,5 milhões de assentos, Iberia bate recorde de capacidade com a América Latina em 2025
O crescimento no número de assentos para viajar entre a América Latina e a Europa é 5% superior em relação aos números de 2024
A Iberia bateu um novo recorde de capacidade entre a América Latina e a Europa em 2025, com mais de 5,5 milhões de assentos ofertados — um crescimento de 5% em relação a 2024. O Brasil tem papel central nesse avanço, com destaque para a estreia da nova rota para Recife, além da ampliação da operação com São Paulo e Rio de Janeiro.
A nova rota para Recife começa a operar em 13 de dezembro, com três voos semanais, ampliando a presença da Iberia no Nordeste brasileiro. A capital paulista segue com três voos diários para Madri, enquanto o Rio de Janeiro mantém cinco frequências semanais.
“Este novo recorde é resultado de um investimento contínuo na América Latina — e o Brasil é estratégico dentro desse plano. Queremos continuar sendo a companhia preferida para cruzar o Atlântico, com cada vez mais destinos, frequência e conectividade”, afirma Marina Colunga, diretora Comercial da Iberia para a América Latina.
Além do Brasil, o aumento de capacidade também se reflete em outros mercados importantes:
- Peru: dois voos diários;
- Chile: 12 frequências semanais;
- Porto Rico: até 11 voos por semana;
- República Dominicana: em média, dois voos diários;
- Buenos Aires: três voos diários;
- Bogotá e Cidade do México: três voos diários cada;
- Montevidéu, Quito, Guatemala, El Salvador e Costa Rica: um voo diário;
- Caracas e Rio de Janeiro: cinco voos semanais;
- Havana, Panamá e Guayaquil: três voos por semana.
Ao longo de 2025, a Iberia vai operar mais de 350 voos semanais entre América Latina e Europa, superando o recorde anterior de 330 frequências.
Madrid como destino de parada estratégica
O programa Hola Madrid Stopover, cada vez mais utilizado por brasileiros e latino-americanos, permite estender a conexão na capital espanhola por até nove noites, sem custo adicional. Os passageiros têm acesso a benefícios em hospedagem, transporte, gastronomia e lazer, tanto na ida quanto na volta de outros destinos operados pela Iberia.
✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp