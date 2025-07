Com aporte de R$ 1 milhão, operadora de aeroporto reforça parceria com o Hospital do Câncer Equipe da administradora do Aeroporto de Londrina e da PR Vias visitou a sede da instituição para formalizar a parceria Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/07/2025 - 19h34 (Atualizado em 01/07/2025 - 19h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aporte atualizará o parque tecnológico e da proteção de dados da pediatria da instituição, por meio do Fundo da Infância e Adolescência (FIA) Divulgação Motiva

Representantes da Motiva, administradora do Aeroporto de Londrina e da PR Vias, braço rodoviário do grupo que acaba de instalar sede na cidade, visitaram o Hospital do Câncer de Londrina (HCL). A empresa, por meio de seu Instituto, realizou um aporte de R$ 1 milhão para a atualização do parque tecnológico e da proteção de dados da pediatria da instituição, por meio do Fundo da Infância e Adolescência (FIA).

Participaram da visita a gerente do Aeroporto de Londrina, Daiane Persicotti; a Gerente Executiva de Pessoas da Motiva Aeroportos, Ana Eliza Figueiredo; o Especialista em Responsabilidade Social, Alexandre Moretto; e a Consultora de Relações Institucionais da PR Vias, Josy Tibério. Os executivos foram recebidos pelo presidente do HCL, Francisco Ontivero, e pela gerente Executiva e Institucional, Mara Fernandes.

O Hospital do Câncer de Londrina completa 60 anos em 2025. A instituição é referência para 166 municípios do Paraná e atende cerca de 2,5 mil pessoas por dia, mais de 90% delas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A gerente do Aeroporto de Londrina, Daiane Persicotti, ressalta a grandiosidade da estrutura e do trabalho realizado pelo hospital. “Percebemos em cada profissional o compromisso com a garantia do melhor atendimento possível às pessoas”. Para ela, são valores que coincidem com os da Motiva. “Ficamos satisfeitos por contribuir com o Hospital do Câncer e ressaltamos a disposição em continuar e fortalecer essa parceria”, afirma.

‌



“Viemos aqui hoje reiterar nossa disposição para continuar contribuindo com o Hospital do Câncer de Londrina, essa instituição que faz um trabalho sério e humanizado. Apoiar causas como essas reforça o compromisso social da PR Vias e de toda a Motiva, enquanto organização”, acrescenta Josy Tibério, consultora de Relações Institucionais da PR Vias.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.