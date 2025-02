Com mais de R$ 390 milhões investidos, CCR Aeroportos entrega obras do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu Obras foram finalizadas pouco mais de um ano após o anúncio oficial e envolveram mais de 1.000 trabalhadores Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/01/2025 - 19h08 (Atualizado em 21/01/2025 - 19h08 ) twitter

Cerimônia de entrega oficial das obras do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu CCR Aeroportos

O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu entra em uma nova fase de desenvolvimento. Nesta terça-feira, 21 de janeiro, a CCR Aeroportos entregou oficialmente as obras da fase 1B de ampliação do terminal iguaçuense.

A cerimônia contou com a presença do governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, do Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, do prefeito de Foz do Iguaçu, General Joaquim Silva e Luna, do CEO do Grupo CCR, Miguel Setas, do CEO da CCR Aeroportos, Fabio Russo, entre outras autoridades federais e paranaenses.

“Este aeroporto é uma infraestrutura essencial para o Paraná e para o Brasil. Ter a responsabilidade de operar o principal acesso aéreo a uma das mais importantes regiões econômicas e turística do Brasil é, ao mesmo tempo, uma honra e um grande compromisso para a CCR Aeroportos”, disse o CEO do Grupo CCR, Miguel Setas. “Este marco só foi possível graças a uma parceria entre o Governo Federal, Estadual, Municipal e a iniciativa privada, que assumiu o desafio de administrar e transformar este equipamento”, completou.

‌



Com investimento que ultrapassa R$ 390 milhões, financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Aeroporto de Foz, um dos três mais movimentados do Brasil fora das capitais, agora conta com um terminal de passageiros ampliado em 5 mil m², além de outras melhorias:

Nova área de check-in, com mais de 30 balcões e esteira de bagagens automatizada

Nova sala de embarque internacional conectada às aeronaves por pontes de embarque

Ampliação da sala de embarque doméstico em 700 m²

Três novos pátios, com capacidade para até 13 aeronaves, categoria Charlie, a principal da aviação comercial

Adequação das RESAs (áreas de escape na pista) à legislação vigente

Construção de um novo terminal de cargas

Além das melhorias na infraestrutura do aeroporto, a CCR Aeroportos está finalizando o processo de homologação da extensão da pista de pousos e decolagens, que deverá estar apta à operação em abril. Com isso, a área útil da pista passa dos atuais 2.194m para 2.858m, a maior da região Sul do Brasil.

‌



“A modernização que fizemos inaugura um novo tempo para o turismo e a economia de Foz do Iguaçu e toda a região do Oeste paranaense”, afirma Fabio Russo, CEO da CCR Aeroportos. “A nova estrutura, tanto no terminal de passageiros quanto na pista de pousos e decolagens, abre um mundo de novas possibilidades de negócios, seja para a atração de voos com aeronaves de maior parte ou instalação de novos serviços no aeroporto”, completa.

Trabalho em equipe

‌



Wander Melo Jr., gerente do terminal, destacou o empenho e dedicação de toda a equipe ao longo dos meses de trabalho. Segundo ele, realizar as obras com o terminal em pleno funcionamento foi um dos grandes desafios superados. Mesmo durante as intervenções, mais de 2 milhões de passageiros foram registrados no último ano.

Mais de 1.000 profissionais estiveram envolvidos no projeto, incluindo membros da comunidade aeroportuária, engenheiros, arquitetos e operários, que se revezaram em turnos para garantir a continuidade das operações 24 horas por dia.

“Todos aqui se dedicaram e carregam um pouco da história deste aeroporto. Em nenhum momento deixamos de operar pousos e decolagens, mesmo nos períodos mais intensos das obras. Cada equipe se empenhou ao máximo para gerenciar este trabalho, do qual nos orgulhamos muito”, ressaltou Wander.

Com a conclusão oficial das obras, o aeroporto também contará com novas áreas comerciais, incluindo restaurantes, redes de fast-food, lojas de souvenirs e pontos de promoção turística. Além das melhorias previstas em contrato, a CCR Aeroportos investiu R$ 20 milhões adicionais para finalizar a extensão da pista de pousos e decolagens.

“Quem viu o Aeroporto de Foz antes das obras e o vê agora percebe, à primeira vista, que ele está mais moderno, espaçoso e eficiente. Foi esse o objetivo do projeto, cujos impactos positivos serão sentidos ao longo dos próximos anos”, concluiu Elmo Copello, gerente de Engenharia do Aeroporto de Foz.

Sobre a CCR Aeroportos

A CCR Aeroportos é uma divisão de negócios do Grupo CCR que opera 20 aeroportos em quatro países. No Brasil, administra 17 aeroportos: Curitiba, Bacacheri, Londrina e Foz do Iguaçu (PR); BH Airport e Pampulha (MG); Goiânia (GO); São Luís e Imperatriz (MA); Navegantes e Joinville (SC); Teresina (PI); Palmas (TO); Petrolina (PE); Pelotas, Uruguaiana e Bagé (RS). No exterior, a empresa opera os aeroportos Juan Santamaria (Costa Rica), Quito (Equador) e Curaçao (Antilhas Holandesas). Em todas estas operações, a CCR Aeroportos movimenta cerca de 43 milhões de passageiros por ano.

