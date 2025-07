Com nova taxa no visto americano, plataforma indica 5 destinos nada óbvios que não exigem visto de brasileiros KAYAK selecionou cinco opções em quatro continentes, que podem surpreender visitantes. Descubra quais são e o mês mais recomendado para conhecer cada um Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 31/07/2025 - 13h59 (Atualizado em 31/07/2025 - 13h59 ) twitter

Singapura Divulgação Kayak

Com as regras de visto mudando em um país popular entre os brasileiros para turismo, por que não ampliar a lista de destinos de viagem e explorar algo novo? Para quem está pensando na próxima viagem internacional, mas não planeja realizar o processo de obtenção do visto no momento, ainda existe um mundo de possibilidades.

Portadores do passaporte brasileiro podem viajar para mais de 170 países a turismo, sem a necessidade do visto*. Isso significa mais tempo explorando novas culturas e menos tempo lidando com burocracia.

O KAYAK, principal buscador de viagens do mundo, preparou uma seleção de cinco destinos internacionais que não exigem visto de turismo para brasileiros. E não, o que o viajante vai encontrar nessa lista não é Itália, Portugal ou França, e sim lugares que oferecem experiências igualmente enriquecedoras, mas que talvez não estivessem sendo consideradas.

“O visto é uma ferramenta poderosa de viagem, ampliando possibilidades de viagens pelo mundo. Mas devido as recentes mudanças nos requisitos de visto para destinos de viagem populares, o viajante que não tem pressa para realizar esse processo pode reservar um tempo para planejar e economizar, enquanto aproveita para explorar destinos diferentes que exigem o passaporte brasileiro, mas não o visto” diz Gustavo Vedovato, Country Manager do KAYAK no Brasil.

Se o passaporte está em mãos, o viajante está pronto para ir!

América Central: Costa Rica

A capital da Costa Rica, San José, é uma cidade elegante, rodeada por montanhas altas e de fácil acesso a praias e a reservas de floresta tropical. É o lugar ideal para os apaixonados por viagens que combinam natureza com atrações urbanas.

Passeios guiados pelas florestas tropicais preservadas, por bairros históricos e pelas praias do Parque Nacional Manuel Antonio são algumas opções de atividades ao ar livre que a capital costarriquenha oferece.

● Quando ir: De acordo com a ferramenta do KAYAK Melhor Momento para Viajar, março é o mês mais recomendado pelos preços das passagens serem mais baixos e pela temperatura mais agradável, em torno de 20°C.

● Rota considerada: Partindo de São Paulo para San José – Costa Rica.

● Preço: A média é de R$1.848 em março, para voos de ida e volta em classe econômica.

Europa: Dinamarca e Finlândia

Copenhage, a capital dinamarquesa, é uma cidade repleta de cenários que parecem ter saído de filmes românticos, além de ter cultura diversificada e ótima gastronomia. Com frequência, Copenhague aparece na lista das cidades mais felizes do mundo, sendo um atrativo diferenciado para seus possíveis visitantes.

● Quando ir: De acordo com a ferramenta do KAYAK Melhor Momento para Viajar, outubro é o mês mais recomendado pela menor quantidade de turistas, pelos preços das passagens mais baixos e clima ameno.

● Rota considerada: Partindo de São Paulo para Copenhague – Dinamarca

● Preço: A média é de R$5.332 em outubro, para voos de ida e volta em classe econômica.

Já a capital da Finlândia, Helsinque, oferece muito mais do que suas riquezas históricas. É uma cidade cosmopolita que figura entre os grandes tesouros da Europa. Possui cenários paradisíacos na costa do Mar Báltico e seu litoral conta com mais de 300 ilhas, que podem ser exploradas em passeios de barco.

● Quando ir: De acordo com a ferramenta do KAYAK Melhor Momento para Viajar, outubro é o mês mais recomendado, com passagens aéreas mais acessíveis e menos movimentado em comparação com outros meses.

● Rota considerada: Partindo de São Paulo para Helsinque – Finlândia.

● Preço: A média é de R$5.061 em outubro, para voos de ida e volta em classe econômica.

África: Marrocos

A cidade de Marraquexe, no Marrocos, é um importante centro religioso, histórico e cultural da região. Está localizada bem próxima das montanhas de Atlas, o que garante à cidade uma paisagem inesquecível. Visitar monumentos históricos e spas que oferecem banhos relaxantes, rituais de beleza e tratamentos com as águas termais da região, podem tornar a viagem especial.

● Quando ir: De acordo com a ferramenta do KAYAK Melhor Momento para Viajar, outubro é o mês mais recomendado pois os preços das passagens aéreas são acessíveis, a temperatura é agradável, em torno de 21°C, e a cidade é menos movimentada comparada a outros meses.

● Rota considerada: Partindo de São Paulo para Marraquexe – Marrocos.

● Preço: A média é de R$5.319 em outubro para voos de ida e volta em classe econômica.

Ásia: Singapura

Singapura é um destino surpreendente que mistura modernidade, cultura e eficiência como poucos lugares no mundo. Conhecida por sua arquitetura futurista, limpeza admirável e segurança exemplar, a cidade-Estado encanta seus visitantes com atrações como o Marina Bay Sands, os jardins tecnológicos do Gardens by the Bay e o charme multicultural dos bairros Chinatown, Little India e Kampong Glam.

● Quando ir: De acordo com a ferramenta do KAYAK Melhor Momento para Viajar, maio é o mês mais recomendado, com menos movimentação, clima agradável, com temperaturas em torno de 28°C, e passagens aéreas mais acessíveis.

● Rota considerada: Partindo de São Paulo para Singapura.

● Preço: A média é de R$7.533 em maio para voos de ida e volta em classe econômica.

As exigências em comum nos 5 países

Mesmo que não exijam visto de turismo dos brasileiros, os viajantes devem ficar atentos a outras exigências feitas por esses cinco países durante o planejamento da viagem para não serem pegos de surpresa. Além de um passaporte válido, são elas:

- Passagem de saída (comprovação de que o turista deixará o país)

- Comprovante de hospedagem

- Comprovação de recursos financeiros

Muitos desses países contam com boas conexões aéreas, hospedagens acessíveis e estrutura turística consolidada, o que pode ser uma ótima alternativa para quem busca explorar o mundo sem processos burocráticos extras.

Fonte*: https://www.henleyglobal.com/passport-index/ranking

Metodologia

Melhor Momento para Viajar

Os preços apresentados foram consultados no dia 17 de julho de 2025 na ferramenta Melhor Momento para Viajar, dentro da plataforma do KAYAK, e são para voos de ida e volta, em classe econômica, partindo de São Paulo para San José (Costa Rica), Copenhage (Dinamarca), Helsinque (Finlândia), Marraquexe (Marrocos) e Singapura, considerando uma viagem de 7 dias. Os preços incluem taxas e encargos e podem não incluir taxas de bagagem. Preços, cancelamento e políticas podem variar. Os destinos foram selecionados pela equipe de PR e Marketing do KAYAK.

As informações e pontos turísticos mencionados sobre cada destino estão disponíveis na ferramenta gratuita Explore, do KAYAK. As imagens aqui presentes devem ser usadas apenas para fins de promoção do KAYAK em conjunto com este artigo.

