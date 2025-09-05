Com quase 580 operações, Aeroporto de Barretos recebeu 75% mais voos durante a 70ª Festa do Peão Fluxo de embarques e desembarques foi 36% maior em relação à edição do ano passado Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/09/2025 - 02h11 (Atualizado em 05/09/2025 - 02h11 ) twitter

Aeroporto de Barretos: 1.516 passageiros em 579 operações de aeronaves executivas e Nathalia Gomes

Reafirmando seu potencial como importante vetor de mobilidade aérea segura e eficiente, o Aeroporto de Barretos,sob gestão da ASP – Aeroportos Paulistas, teve papel de destaque durante a 70ª Festa do Peão, registrando fluxo de aeronaves e de passageiros superior ao do ano passado.

Entre os dias 21 e 31 de agosto, o terminal recebeu 1.516 passageiros em 579 operações de aeronaves executivas e de voos comerciais da Azul Conecta no Aeroporto Chafei Amsei. Os volumes representam crescimentos de 75% no número

de operações aéreas e de 35% no quantitativo de passageiros em relação à edição anterior, quando o registro foi de 331 operações e de 1.119 viajantes.

Segurança elevada e infraestrutura estratégica

‌



Desde o início da gestão da ASP, em setembro de 2022, o Aeroporto Chafei Amseivem recebendo uma série de investimentos em conforto do atendimento e em segurança das operações. O mais recente avanço ocorreu com a implantação e homologação do PAPI (do inglês, Precision Approach Path Indicator) na cabeceira 09 da pista, autorizada após inspeção técnica conduzida pelo Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV). O equipamento atua como um auxílio visual de precisão que permite ao piloto verificar se está no ângulo ideal de aproximação para o pouso, ampliando significativamente as margens de segurança operacional — sobretudo em condições de visibilidade restrita.

Para João Paulo Neves, coordenador geral da ASP, a homologação representa um marco relevante no conjunto de melhorias implementadas pela concessionária. “O investimento para a implantação do PAPI e, agora, sua homologação diante das autoridades competentes representa benefícios diretos à segurança dos voos no Aeroporto de Barretos, especialmente em situações climáticas adversas. A homologação se soma a outras ações que temos implementado desde o início de nossa gestão e formam um conjunto estratégico para tornar o aeroporto ainda mais atrativo e viável. Nosso objetivo é oferecer uma infraestrutura compatível com as necessidades da aviação regional, beneficiando tanto as companhias aéreas quanto os passageiros”, afirma.

‌



Paralelamente, o terminal recebeu diversas intervenções estruturais, como a revitalização da sinalização horizontal da pista, a implementação da Área de Segurança de Fim de Pista (RESA), a instalação de iluminação em LED no pátio de aeronaves, a modernização do sistema de climatização, a requalificação das canaletas de drenagem e dos alambrados da cerca operacional, além da resselagem do pátio, implantação de câmeras de videomonitoramento integradas ao Centro de Controle Operacional da ASP e a substituição da biruta. Também foi elaborado o Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo (PBZPA), documento essencial para o ordenamento e a segurança do entorno aeroportuário.

Sobre a ASP

‌



A ASP - Aeroportos Paulistas é uma concessionária 100% brasileira, composta pela Socicam e pela Dix Empreendimentos. Pelo prazo de 30 anos, será responsável por serviços de ampliação, manutenção, operação e exploração dos complexos aeroportuários integrantes dos Blocos Noroeste do estado: São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Araçatuba, Barretos, Andradina, Dracena, Votuporanga, Assis, Penápolis, Tupã e Presidente Epitácio.

