Comexport investe em aviação executiva e traz ex-Embraer para gerenciar área Rodolpho Neto, engenheiro com background em manutenção de aeronaves e certificação A&P FAA, atuava como gerente de relacionamento na fabricante brasileira Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 18/08/2025 - 08h13 (Atualizado em 18/08/2025 - 08h13 )

Missão estratégica para o setor de aviação executiva William Alves

A Comexport, maior trading do Brasil e gigante do comércio exterior com mais de 52 anos de história, anuncia a chegada de Rodolpho Neto como seu novo Gerente Comercial, com a missão estratégica de impulsionar a atuação da empresa no setor de aviação executiva. Rodolpho traz consigo uma vasta experiência de 21 anos na Embraer, onde construiu uma carreira sólida e reconhecida.

Com um faturamento superior a R$ 52 bilhões em 2024 e posicionando-se como a maior importadora do país, a Comexport tem consolidado sua liderança em diversos setores. No segmento aeronáutico, a empresa já se destaca como referência nacional, tendo importado mais de 100 aeronaves em 2024, com uma projeção ambiciosa de 130 unidades para 2025.

Rodolpho Neto Arquivo pessoal

Rodolpho Neto, engenheiro com background em manutenção de aeronaves e certificação A&P FAA, atuou por mais de duas décadas na Embraer, mais recentemente como Gerente de Relacionamento. Nessa posição, foi responsável por uma gestão ativa de 70 clientes chave, focada em vendas, expansão de frota e novos negócios. Sua trajetória na Embraer foi marcada por atuar de forma estratégica e muito próximo a operadores e empresários do setor.

Em sua nova função na Comexport, Rodolpho será o principal responsável por ampliar a atuação da empresa na importação de aeronaves para a aviação executiva. Sua missão também inclui o apoio a diversas outras demandas dos clientes, oferecendo soluções para setores como construção civil, agronegócio, mineração e energia. Um dos focos será fortalecer a presença da Comexport nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, acompanhando o robusto crescimento do agronegócio e da infraestrutura nessas áreas.

“Deixar a Embraer após 21 anos é fechar um ciclo de muito aprendizado e grandes realizações, mas assumir este novo desafio na Comexport, uma empresa com a grandiosidade e a visão que ela tem, é incrivelmente estimulante”, afirma Rodolpho Neto. “Minha paixão pela aviação me impulsiona para esta nova fase, onde terei a oportunidade de aplicar toda a minha experiência comercial e técnica para expandir a presença da Comexport no mercado de aviação executiva e apoiar nossos clientes em suas mais diversas necessidades. Estou pronto para contribuir com o crescimento da empresa e do setor.”

A chegada de Rodolpho Neto reforça o compromisso da Comexport em investir em talentos estratégicos e consolidar sua liderança no mercado de comércio exterior, especialmente no dinâmico setor de aviação.

