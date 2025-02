Comissários usam fita adesiva para amordaçar e conter passageira agressiva em voo Mulher acusada de atirar objetos nos comissários e proferir falas racistas foi detida por policiais e se apresentará à Justiça Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/01/2025 - 15h24 (Atualizado em 24/01/2025 - 16h00 ) twitter

Comissárias amordaçam passageira indisciplinada a bordo de voo internacional Reprodução vídeo news.com.au / Jacob Amoe Finiasi

A tripulação de cabine da Fiji Airways teve que tomar medidas drásticas para conter uma passageira que se mostrou agressiva, atirou objetos e proferiu falas racistas em um voo entre San Francisco, nos Estados Unidos, e Nadi, cidade na ilha de Viti Levu, em Fiji.

📌 Woman restrained with duct tape after outburst during Fiji Airways flight | WARNING: DISTRESSING CONTENT

Video Source: https://t.co/FDJjQwswpl pic.twitter.com/Evnxa6mT94 — fijivillage (@fijivillage) January 24, 2025

Um passageiro que filmou a briga e pediu para permanecer anônimo disse que a equipe da companhia aérea foi “forçada a recorrer à contenção e a tapar a boca” da mulher, cujos comentários eram supostamente “racistas e vulgares” por natureza.

Outro passageiro disse que a situação aconteceu na metade do voo de 11 horas em direção a Nadi, depois que a mulher começou a “levantar a voz” dentro da cabine.

“A tripulação e os passageiros próximos souberam logo no início do incidente que a mulher estava viajando com o marido, embora estivessem sentados em áreas diferentes do avião”, afirmou a testemunha, que estava sentada a algumas fileiras de distância da mulher.

Durante o incidente, os comissários, responsáveis pela segurança na cabine, foram gravados tentando conter e colocar fita adesiva na boca da passageira, que se debatia e gritava a bordo. Testemunhas relataram um comportamento agressivo e diziam que a mulher estaria embriagada.

O vídeo obtido pela news.com.au mostra a indisciplina da mulher a bordo do voo FJ871. O voo pousou em Nadi na segunda-feira, 20 de janeiro, onde foi recebido pela polícia local. Agentes confirmaram que a australiana de 69 anos foi acusada por indisciplina e terá que responder judicialmente, de acordo com a Lei de Aviação Civil de Fiji. A mulher, que está sob custódia de agentes de imigração, era aguardada nesta sexta-feira (24) para audiência no Tribunal de Magistrados de Nadi.

