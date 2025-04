Saiba como evitar imprevistos em viagens corporativas Uma das alternativas está na contratação de seguros de viagem, com coberturas que incluem atendimento médico de emergência, cancelamento e interrupção da viagem, extravio de bagagem e assistência 24h Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/04/2025 - 02h05 (Atualizado em 05/04/2025 - 02h05 ) twitter

Viagem de negócios: evite problemas Freepik

O mercado de viagens corporativas no Brasil vive um momento de grande crescimento. Em 2024, o setor registrou um faturamento recorde de R$ 13,5 bilhões, conforme dados da Abracorp (Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas).

Além disso, uma pesquisa realizada pela Alagev (Associação Latino-Americana de Gestão de Eventos e Viagens Corporativas) revelou que 27% dos gestores investiram mais de R$ 20 milhões em viagens de negócios no último ano, enquanto 22% destinaram entre R$ 1 milhão e R$ 2 milhões exclusivamente para deslocamentos dentro do Brasil.

Contudo, grande parte dos investimentos dessa natureza pode ser comprometida devido a imprevistos. Cancelamentos de voos, extravio de bagagens e emergências médicas são apenas alguns dos contratempos que podem surgir. Quando o inesperado acontece, a grande questão é: quem assume o custo?

Garantir que tudo corra bem durante uma viagem corporativa não é apenas uma questão de conveniência, mas de estratégia. Para Hugo Reichenbach, sócio e diretor de operações da Real Seguro Viagens, uma boa alternativa para fugir de situações inesperadas são os seguros de viagem.

‌



Eles não apenas protegem os colaboradores em deslocamento, mas também minimizam os riscos financeiros associados a essas eventualidades.

Na prática, as coberturas dos seguros incluem atendimento médico de emergência, cancelamento e interrupção da viagem, extravio de bagagem e assistência 24h.

‌



“Viagens a trabalho envolvem planejamento, metas e expectativas. Um colaborador que sabe que tem suporte caso algo saia do controle viaja mais tranquilo, trabalha melhor e volta sem trauma, ou despesas inesperadas para a empresa”, destaca Reichenbach.

As empresas que não contratam um seguro para viagens corporativas expõem seus colaboradores e seu orçamento a diversos riscos. Segundo Emilly Chagas, Líder de Marketing da Real Seguro Viagem, alguns dos principais impactos financeiros incluem:

‌



Custos médicos elevados – Se um colaborador precisar de atendimento médico ou internação, seja no Brasil ou no exterior, os valores podem ser altíssimos.

– Se um colaborador precisar de atendimento médico ou internação, seja no Brasil ou no exterior, os valores podem ser altíssimos. Gastos com cancelamentos e imprevistos – Cancelamentos de voos e extravios de bagagem podem gerar custos extras significativos. Um seguro adequado cobre essas situações, evitando despesas inesperadas e trazendo segurança para o colaborador.

– Cancelamentos de voos e extravios de bagagem podem gerar custos extras significativos. Um seguro adequado cobre essas situações, evitando despesas inesperadas e trazendo segurança para o colaborador. Risco de processos trabalhistas – Em algumas situações, a empresa pode ser responsabilizada por não garantir a segurança do colaborador durante uma viagem a trabalho. A falta de assistência adequada pode levar a complicações legais e até ações judiciais.

– Em algumas situações, a empresa pode ser responsabilizada por não garantir a segurança do colaborador durante uma viagem a trabalho. A falta de assistência adequada pode levar a complicações legais e até ações judiciais. Impacto na produtividade – Viagens corporativas exigem planejamento e eficiência. Se um colaborador enfrenta problemas como atrasos, dificuldades médicas ou emergências sem suporte adequado, o tempo produtivo da empresa é prejudicado.

Para garantir segurança e eficiência nas viagens corporativas, a escolha do seguro deve levar em conta fatores estratégicos. Emilly Chagas destaca alguns pontos essenciais:

Entender as exigências de cada destino : O seguro deve cobrir as exigências médicas e de assistência nos países para onde os colaboradores mais viajam, respeitando valores mínimos obrigatórios e custos locais de saúde.

: O seguro deve cobrir as exigências médicas e de assistência nos países para onde os colaboradores mais viajam, respeitando valores mínimos obrigatórios e custos locais de saúde. Analisar os riscos envolvidos no tipo de viagem : Se os colaboradores participam de eventos, reuniões ou trabalhos de campo em locais remotos, a cobertura precisa estar alinhada com essas necessidades, incluindo assistência médica, traslados e até repatriação.

: Se os colaboradores participam de eventos, reuniões ou trabalhos de campo em locais remotos, a cobertura precisa estar alinhada com essas necessidades, incluindo assistência médica, traslados e até repatriação. Considerar as necessidades individuais de cada colaborador : É preciso entender se o colaborador tem alguma doença pré-existente, se está gestante ou outras situações que exijam uma cobertura diferenciada.

: É preciso entender se o colaborador tem alguma doença pré-existente, se está gestante ou outras situações que exijam uma cobertura diferenciada. Verificar facilidades de gestão – a Real oferece o webapp SEU, onde é possível acompanhar a apólice e também entrar em contato com a seguradora em caso de emergência de forma prática e online.

Além de proteger os interesses da organização, ações que garantem maior segurança e proteção das viagens contra possíveis imprevistos e condições adversas demonstram responsabilidade corporativa, fortalecendo a cultura organizacional.

Isso também pode fortalecer o employer branding, ajudando a atrair e reter talentos ao mostrar que a empresa valoriza o bem-estar de sua equipe.

“Empresas que se preocupam com a segurança de seus funcionários mostram que valorizam seu capital humano. E isso faz diferença na retenção de talentos”, destaca Hugo Reichenbach.

Para o especialista, um seguro viagem para viagens corporativas não é apenas um item a mais na checklist da empresa. É um investimento inteligente que protege tanto pessoas quanto resultados.

“Afinal, se preparar para o inesperado é uma das maiores estratégias de quem quer seguir crescendo, e sem surpresas desagradáveis pelo caminho. Ao proporcionar segurança e suporte durante as viagens, as organizações não apenas protegem seus funcionários, mas também garantem uma experiência mais tranquila e produtiva”, finaliza.

