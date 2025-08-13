Alepo, ‘a cidade mais perigosa do mundo’, volta a receber voos intercontinentais Segunda maior cidade da Síria não tinha voo de outro continente há 13 anos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 13/08/2025 - 15h50 (Atualizado em 13/08/2025 - 16h07 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A cidade de Alepo, na Síria, voltou a ter voos intercontinentais após 13 anos de suspensão devido à guerra civil.

A Turkish Airlines agora opera voos diários de Istambul para Alepo, com tarifas a partir de R$ 1.615,00.

A expansão do tráfego aéreo reflete melhorias políticas e de segurança na região, favorecendo a reconexão da Síria com seus vizinhos.

A companhia aérea de baixo custo AJet também começou a oferecer voos da Turquia para Damasco, facilitando o comércio e as viagens.

Alepo, na Síria: cidade mais perigosa do mundo Wikipedia

O último 1º de agosto marcou um passo significativo no restabelecimento da conectividade aérea da segunda maior cidade da Síria. Considerada a cidade mais perigosa do mundo, por conta de uma violentíssima guerra civil, Alepo (ALP) volta à lista de destinos que recebem voos diretos de Istambul (IST), na Turquia.

A companhia aérea nacional Turkish Airlines opera voos diários na rota Istambul-Aleppo, com tarifas de ida e volta a partir de R$ 1.615,00 (US$ 299). Isso ocorre em um momento em que o tráfego aéreo entre a Turquia e a Síria está sendo gradualmente retomado após grandes mudanças políticas, após um hiato que teve início em abril de 2012 devido ao início da guerra civil.

Autoridades de aviação civil e algumas empresas avaliam que as condições agora melhoraram o suficiente para reintroduzir o serviço comercial regular.

Turkish Airlines has resumed direct flights between Istanbul and Aleppo for the first time in over a decade, marking a key milestone in Syria’s return to international air travel following major political shifts pic.twitter.com/SdsRtNb47G — TRT World (@trtworld) August 1, 2025

A companhia aérea já havia reiniciado suas operações limitadas na Síria em 23 de janeiro de 2025. O voo inaugural, TK 846 , de Istambul (IST) para Damasco (DAM), transportou 349 passageiros, muitos dos quais eram cidadãos sírios que retornavam para casa pela primeira vez em mais de uma década. Este marco emocionante abriu caminho para uma maior expansão das rotas.

A adição de Alepo (ALP) à programação de voos sinaliza o comprometimento da Turkish Airlines em reconstruir a conectividade regional. A cidade é um centro comercial e cultural vital, e sua reintegração às redes aéreas internacionais reflete a melhoria da estabilidade no norte da Síria.

Syrian Airlines: voos diretos de Damasco e Aleppo para as cidades líbias de Trípoli e Benghazi Trainler via Wikipedia Commons

Junto com o serviço renovado da Turkish, a companhia aérea de baixo custo AJet (VF), uma subsidiária integral da Turkish Airlines, iniciou voos da Turquia para Damasco (DAM) em 16 de junho de 2025. Essas opções de baixo custo visam facilitar tanto as viagens pessoais quanto o comércio, atendendo à crescente demanda da diáspora síria.

Voos saindo de Alepo

O caminho inverso também é uma realidade. A República Árabe Síria anunciou a retomada dos voos diretos para a Líbia após uma pausa de mais de 10 anos devido à segurança e à turbulência política em ambos os países.

O chefe da Autoridade de Aviação Civil da Síria, Ashhad Al-Sulaibi, disse que a Syrian Airlines operará voos diretos a partir da próxima semana de Damasco e Aleppo para as cidades líbias de Trípoli e Benghazi.

Ele acrescentou que a medida ajudará a reconectar a Síria com suas comunidades no exterior e ajudará os sírios a retornarem para suas casas após o colapso do regime de Assad em dezembro passado.

A expansão da AJet faz parte de um esforço mais amplo para restabelecer conexões econômicas e humanitárias entre a Turquia e a Síria do pós-guerra. A presença de diversas transportadoras oferece aos viajantes maior flexibilidade e acessibilidade, o que é especialmente importante durante a fase de reconstrução do país.

Mudanças políticas impulsionam a recuperação da aviação

A retomada dos serviços aéreos ocorre após importantes desenvolvimentos na governança da Síria. Após a saída do presidente Bashar al-Assad em dezembro de 2024, um governo de transição liderado pelo presidente Ahmad al-Sharaa assumiu o poder em janeiro de 2025. Uma de suas primeiras iniciativas foi retomar o contato com os vizinhos regionais, incluindo a Turquia.

Segundo a AviationA2Z, a normalização diplomática abriu as portas para o retorno da aviação e do comércio, com a Turquia desempenhando um papel fundamental devido à sua proximidade e laços de longa data com a população síria. O retorno da Turkish Airlines e da AJet aos céus sírios reflete o aprofundamento da cooperação sob a nova administração.

