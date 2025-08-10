Companhias aéreas confirmam presença na ABAV Expo 2025 Maior feira do agente de viagem da América Latina reunirá diversas companhias aéreas e já conta com dez confirmadas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 10/08/2025 - 03h00 (Atualizado em 10/08/2025 - 03h00 ) twitter

ABAV Expo 2025 reunirá mais de 40 mil participantes e 2 mil marcas expositoras Ale Frata / Live Images

As companhias aéreasrepresentam um dos maiores segmentos dentro da cadeia turística, sendo responsáveis por uma parte considerável do fluxo de passageiros no Brasil e no mundo. E dez grandes companhias aéreas já confirmaram presença na ABAV Expo 2025, uma promoção da Associação Brasileira de Agências de Viagens – ABAV Nacional –, que se realizará no Rio de Janeiro entre os dias 8 e 10 de outubro.

Em 2024, a aviação civil brasileira teve um de seus melhores resultados, com 118,3 milhões de passageiros movimentados na soma dos mercados doméstico e internacional, segundo melhor ano do setor, atrás apenas do ano de 2019, período pré-pandemia.

“As companhias aéreas são fundamentais para o desenvolvimento da cadeia turística. Temos visto o setor crescer ano a ano desde 2020, demonstrando uma retomada consistente da movimentação de passageiros após a pandemia. As companhias aéreas representam a ligação dos turistas com os seus destinos preferidos e sonhados e impactam diretamente na experiência do viajante”, diz Ana Carolina Medeiros, presidente da ABAV Nacional.

Confirmadas

‌



Importante elo da cadeia turística, as companhias aéreas já são presença tradicional dentro da ABAV Expo e esse ano não poderia ser diferente. Algumas delas já acompanham a feira há algum tempo e estarão presentes novamente, como Azul, GOL e Air France KLM, JetSMART Airlines, LATAM/Delta e TAP Air Portugal. De novidades, confirmaram presença as empresas ITA Airways e South African Airways, totalizando dez companhias aéreas na ABAV Expo 2025.

“É muito bom termos a nossas tradicionais parceiras na feira e também comemoramos a presença de novas companhias, o que demonstra o interesse dessas empresas em nosso mercado. Os brasileiros estão cada vez mais ligados nas opções de passagens, promoções e diferentes classes dentro dos aviões, o que gera uma competição saudável entre as companhias e movimenta o setor. Todos só têm a ganhar”, finalizou Ana Carolina.

‌



ABAV Expo 2025

A edição deste ano da feira será realizada entre os dias 8 e 10 de outubro, no Riocentro, no Rio de Janeiro, com promoção da ABAV Nacional e apresentação do Sesc e do Senac.

‌



O evento, consolidado como o maior de turismo do Brasil e um dos mais relevantes da América Latina, deve reunir mais de 40 mil participantes e 2 mil marcas expositoras, além de apresentar novidades que prometem potencializar ainda mais os resultados de negócios, networking e capacitação.

As inscrições já podem ser feitas para todas as categorias: agente de viagens, agente de viagens associado, guia de turismo, empresas do trade, imprensa, assessor de imprensa dos expositores e criadores de conteúdo pelo: Link. Para jornalistas, influenciadores e assessores de imprensa, o credenciamento não é automático e passa previamente por uma análise interna.

Sobre a ABAV Nacional

A Associação Brasileira de Agências de Viagens - ABAV Nacional - é a entidade brasileira de maior representatividade do agenciamento no turismo nacional. Presente nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, foi fundada em 1953 e hoje conta com mais de 2 mil empresas associadas, entre agências de viagens, operadoras e consolidadoras, que, juntas, respondem por cerca de 80% de toda a movimentação de vendas e distribuição de produtos e serviços turísticos no País.

A ABAV é membro afiliado da ONU Turismo desde 2024, membro do Conselho Nacional do Turismo desde a sua fundação, além de integrar o WTAAA - World Travel Agencies Association Alliance e o Folatur - Fórum Latino-Americano de Turismo, atuando em prol do agenciamento em nível global e fortalecendo seu papel como referência no turismo internacional.

Sobre a ABAV Expo

A ABAV Nacional organiza anualmente a ABAV Expo, a maior feira do agente de viagem da América Latina. O evento reúne profissionais do setor do mundo todo e é considerado vitrine para o lançamento de novidades e tendências, promovendo um ambiente de negócios, relacionamentos e capacitações, além de destinos, equipamentos e fornecedores. A edição de 2025 acontece no Riocentro (Rio de Janeiro), de 8 a 10 de outubro, e deve reunir 2 mil marcas expositoras e receber cerca de 42 mil visitantes.

