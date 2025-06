Companhias cancelam voos no Oriente Médio após Irã atacar bases militares no Catar e Emirados Companhias aéreas norte-americanas e europeias cancelam voos para o Golfo após ataques dos EUA ao Irã. Muitos voos para o Oriente Médio continuam cancelados Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/06/2025 - 17h07 (Atualizado em 23/06/2025 - 17h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aeroporto Internacional Hamad, em Doha: voos cancelados e desviados Arne Müseler via Wikimedia Commons

Milhares de passageiros estão enfrentando interrupções nas viagens em meio à retaliação do Irã contra o bombardeio das instalações nucleares pelos EUA. As companhias aéreas estavam em novo alerta na noite de segunda-feira depois que Catar, Bahrein e Kwait fecharam temporariamente o espaço aéreo de seus países enquanto o Irã atacava a base militar americana de Al Udeid, em Doha, na mais recente reviravolta nas viagens aéreas no Oriente Médio.

🚨 Due to airspace closures in several Middle East countries, including Qatar, and Qatar Airways flight suspensions, multiple flights are diverting or returning to Europe.



Track live: https://t.co/LEyQFiZYoD ✈️ #Aviation #QatarAirways #FlightTracking pic.twitter.com/kw4WhMGRcc — AirNav Radar (@AirNavRadar) June 23, 2025

No domingo, os Estados Unidos atacaram importantes instalações nucleares iranianas e Teerã prometeu se defender, o que levou muitas companhias aéreas a suspender mais voos para o Oriente Médio.

Explosões foram ouvidas sobre a capital do Catar, Doha, na segunda-feira, logo após um diplomata ocidental citar uma ameaça iraniana crível contra a base aérea de Al Udeid, administrada pelos EUA, no estado do Golfo Árabe, desde o meio-dia.

‌



The Qatar, UAE, Kuwait, and Bahrain have closed their airspace following Iran’s missile attack on a U.S. airbase in Qatar.



Airlines are now diverting and cancelling an increasing number of flights bound for the Middle East.#airspace #conflict https://t.co/GU1ea400WL pic.twitter.com/5fEZVphrrL — FL360aero (@fl360aero) June 23, 2025

Hoje o Catar anunciou que fecharia seu espaço aéreo pelo menos até o final do dia. Pouco depois, o país anunciou que suas defesas aéreas haviam derrubado mísseis iranianos contra uma base aérea americana no Estado do Golfo. Kuwait e Bahrein também fecharam seu espaço aéreo posteriormente, informou a Reuters.

Uma autoridade de defesa dos Estados Unidos confirmou que o Irã lançou mísseis balísticos de curto e médio alcance contra a Base Aérea de Al Udeid, a maior base militar dos EUA no Oriente Médio. Doha afirmou que suas defesas aéreas frustraram o ataque e que não houve registro de vítimas.

‌



Os cancelamentos nos últimos dias em centros de aviação tipicamente resilientes, como Dubai, o aeroporto internacional mais movimentado do mundo, e Doha, no Catar, por companhias aéreas internacionais refletem as crescentes preocupações da indústria da aviação com a região.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.