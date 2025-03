Conheça e helicóptero bimotor leve H140, da Airbus Aeronave multimissão eleva o nível na categoria de bimotores leves para desempenho, custo-benefício e conforto para passageiros e tripulação Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/03/2025 - 15h39 (Atualizado em 11/03/2025 - 15h39 ) twitter

Airbus H140 Airbus Helicopter

A Airbus Helicopters apresentou seu H140 na feira da indústria de elevação vertical VERTICON em Dallas, Texas. O helicóptero multimissão eleva o nível na categoria de bimotores leves, para desempenho, custo-benefício e conforto para passageiros e tripulação. O H140 é um helicóptero de 3 toneladas que complementa a oferta atual de bimotores leves da Airbus Helicopters para os mercados de serviços médicos de emergência, transporte de passageiros e aviação privada e executiva. A entrada em serviço do helicóptero está planejada para 2028 para o segmento de serviços médicos de emergência.

Painel do H140

“A introdução de um novo helicóptero no segmento de motores leves bimotores é um testemunho do nosso comprometimento em atender aos requisitos de missão em evolução dos nossos clientes, alavancando nossos programas de P&T, como o Bluecopter”, disse Bruno Even, CEO da Airbus Helicopters. “Trabalhamos lado a lado com nossos clientes do H135 para reunir seus requisitos adicionais no design eficiente do H140. Ele permite que os clientes se beneficiem de um espaço de cabine maior para aprimorar a missão, dimensionado para um desempenho de motor otimizado para a melhor carga útil e alcance da categoria. Estamos orgulhosos de poder oferecer aos nossos clientes as escolhas mais competitivas”, acrescentou.

Aeronave pode atuar nos mercados de serviços médicos, transporte de passageiros e aviação privada e executiva

A empresa apresentou um modelo em escala real em uma configuração de serviços médicos de emergência na VERTICON. O H140 apresenta uma ampla gama de inovações, incluindo uma nova lança de cauda em forma de T com um Fenestron otimizado que reduz os níveis de som, um rotor principal sem mancais de cinco lâminas e novos motores potentes. O helicóptero também apresenta um espaço de cabine maior, janelas grandes e layout de cabine otimizado que pode acomodar até seis passageiros confortavelmente. Projetado com acessibilidade em mente, graças às grandes portas de concha e à lança de cauda alta, as capacidades de carregamento traseiro do H140 permitem o uso de diferentes tipos de sistemas de maca, incluindo os de terapia intensiva e incubadoras de transporte, enquanto suas grandes portas deslizantes facilitam o acesso à cabine.

‌



H140: helicóptero de 3 toneladas que complementa a oferta atual de bimotores leves da Airbus Helicopters

O H140, equipado com o motor Safran Arrius 2E 700 shp, oferece a melhor carga útil/alcance em sua classe. Os dois motores do helicóptero são gerenciados por um sistema de controle digital de motor de autoridade total (FADEC) de canal duplo, garantindo níveis sem precedentes de desempenho em operações com todos os motores operacionais (AEO) e reservas de potência consideráveis ​​em cenários de um motor inoperante (OEI).

O novo H140 também apresenta o mesmo sistema de rotor de cinco pás que foi introduzido no H145 em 2019. O design do rotor principal sem mancais simplifica a manutenção, melhora a capacidade de manutenção e a confiabilidade e fornece o mais alto nível de conforto para passageiros e tripulação. Os operadores do H140 se beneficiarão de um plano de manutenção otimizado que harmoniza os cronogramas de manutenção da fuselagem e do motor e permite intervalos maiores entre as inspeções, reduzindo os custos operacionais e de manutenção do helicóptero. No total, a empresa terá quatro protótipos dedicados, com a primeira aeronave já sendo testada em voo no local da empresa em Donauwörth.

‌



O H140 contará com o Helionix, sistema aviônico da Airbus Helicopters que também equipa o H135, H145, H160 e H175. O Helionix, além do piloto automático de 4 eixos, oferece um layout de cockpit inovador para melhorar a consciência situacional, reduzindo a carga de trabalho do piloto e aumentando a segurança durante a missão.

