Conheça o jatinho de R$ 450 milhões certificado esta semana pela Anac Brasil é o primeiro país da América Latina a autorizar a operação do Gulfstream G700 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/05/2025 - 03h00 (Atualizado em 25/05/2025 - 03h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gulfstream G700: alcance excepcional de até 14.353 quilômetros Divulgação Gulfstream

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) emitiu o Certificado de Tipo para o jato executivo GVIII-G700, da fabricante estadunidense Gulfstream. O modelo é uma versão derivada do GVI, homologado pela Agência em agosto de 2015. O processo de validação durou cerca de 15 meses, reforçando a maturidade técnica da Anac na certificação de aeronaves de última geração. Com essa aprovação, o Brasil se torna o primeiro país da América Latina a permitir a operação do G700.

O Gulfstream G700 pertence à categoria de transporte e é equipado com dois motores posicionados na parte traseira da fuselagem. A aeronave pode acomodar até 19 passageiros e, segundo o fabricante, oferece a maior cabine e a menor altitude de cabine entre os modelos da Gulfstream. Com alcance máximo de 14.353 quilômetros e velocidade de cruzeiro de até Mach 0.935, o G700 supera seu antecessor, o GVI, em desempenho e autonomia.

Autonomia para voar do Rio de Janeiro a Moscou com sobra Divulgação Gulfstream

Outro diferencial técnico é o uso de comandos do tipo sidestick, que é um controle de voo que substitui o manche tradicional. O novo comando substitui o tradicional sistema column/wheel presente no GVI.

‌



No Brasil, o jato está apto a operar tanto na aviação geral quanto em táxi-aéreo, conforme os Regulamentos Brasileiros de Aviação Civil (RBAC) nº 91 e nº 135, respectivamente.

A certificação do G700 envolveu diversas áreas técnicas da Anac, incluindo Certificação de Programas, Certificação Suplementar de Tipo para aprovação do interior da cabine, Engenharia de Produto, Engenharia de Voo e avaliação operacional.

‌



Modelo inclui a novíssima ultragalley, suíte grande com opção de chuveiro a bordo Divulgação Gulfstream

A CABINE GULFSTREAM DEFINITIVA

Cabine pode ser projetada com até cinco áreas de estar, incluindo a novíssima ultragalley e uma suíte grande com chuveiro, para criar a experiência de voo ideal.

AVANÇOS EM SUSTENTABILIDADE

A fuselagem aerodinâmica, a asa limpa e as novas winglets da Gulfstream combinam-se com os motores Rolls-Royce Pearl 700 para proporcionar voos com baixo consumo de combustível. A frota de última geração da Gulfstream lidera o setor, com ganhos de eficiência de combustível de até 33% em relação aos modelos anteriores. Inovação em sustentabilidade por trás de nossas aeronaves.

‌



Melhorias na visualização no cockpit: novo Sistema de Visão Combinada (CVS), exibido no head-up display duplo Divulgação Gulfstream

MELHORIAS VISIONÁRIAS

Novo Sistema de Visão Combinada (CVS), exibido no head-up display duplo, aumenta a consciência situacional do piloto e oferece acesso a mais aeroportos. Outros recursos de segurança importantes incluem o nosso premiado Sistema de Desempenho de Pouso Preditivo.

SIMETRIA

O premiado Gulfstream Symmetry Flight Deck conta com a segurança dos manípulos laterais de controle ativos. Aviônicos com tela sensível ao toque intuitiva, aliados à inteligência de fase de voo, reduzem a carga de trabalho do piloto e o tempo de partida da aeronave.





✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.