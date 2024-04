Conheça o jatinho de Leila Pereira que levou Endrick de Madri a São Paulo após o jogo da seleção Atleta embarcou com os colegas Murilo e Richard Rios na capital espanhola em avião da presidente do Palmeiras

Cabine do Dassault Falcon 8X Cabine do Dassault Falcon 8X (Dassault Aviation)

Destaque nos recentes amistosos da seleção brasileira, quando marcou gol tanto na vitória sobre a Inglaterra, como no jogo de ontem contra a Espanha, o atacante Endrick estará à disposição do técnico Abel Ferreira para o jogo do Palmeiras desta quinta-feira (28) contra o Novorizontino, pelas semifinais do Campeonato Paulista. A presença do atleta no jogo de amanhã será possível, em parte, à aviação executiva.

Dassault Falcon 8X, semelhante ao modelo que trouxe Endrick ao Brasil Dassault Falcon 8X, semelhante ao modelo que trouxe Endrick ao Brasil (Matti Blume - Wikimedia Commons )

Eram 21h51 de terça-feira (27) quando o jato Dassault Falcon 8X, matrícula PR-JRY, decolou da capital espanhola até São Paulo, com uma escala no Rio de Janeiro, às 7h18. De acordo com a plataforma de monitoramento AirNav RadarBox, o voo então decolou do Rio para São Paulo às 8h43.

Cabine do Falcon 8X Cabine do Falcon 8X (Dassault Aviation)

A aeronave pertence à Crefipar, da empresária Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que chefiou a delegação da CBF nos dois amistosos da seleção. Estavam a bordo do jatinho Endrick e seus colegas de equipe Murilo e Richard Rios. A carona serviu para que os atletas se apresentassem a tempo para a partida de amanhã.

Cozinha do Dassault Falcon 8X Cozinha do Dassault Falcon 8X (Dassault Aviation)

O Falcon 8X é um dos jatinhos mais modernos da aviação executiva. Sua autonomia é de 6.450 milhas náuticas, ou, 11.945 km. De acordo com a fabricante, oferece uma combinação única de eficiência, flexibilidade, longo alcance, silencioso e espaçoso.

A configuração permite uma ocupação entre 12 e 16 passageiros. É equipado com a experiência da Dassault em controles de voo digitais derivados de caças; desempenho ultra eficiente e de longo alcance, com uma tecnologia de redução de ruídos em seu interior.

Sofás que se transformam em cama Sofás que se transformam em cama (Dassault Aviation)

O jatinho permite ainda uma configuração confortável de três ambientes que incluem cama, chuveiro e até uma cozinha. A cabine oferece conectividade de alta velocidade, incluindo satélite de banda ka e serviços FalconConnect, para garantir as comunicações ininterruptas durante o voo, com acesso à banda larga mesmo sobre oceanos. As funções da cabine como iluminação, temperatura e persianas estão à disposição em controles laterias ou por meio de um aplicativo.

O Sistema de Visão combinada Falconeye melhora as condições situacionais em condições de baixa visibilidade em voo. O 8X é compativel com Combustível de Aviação Sustentável, ou SAF, sigla do inglês Sustainable Aviation Fuel.

Colaboração de Caio Barros.

Rota percorrida entre Madrí e Rio de Janeiro Rota percorrida entre Madrí e Rio de Janeiro (AirNav RadarBox)