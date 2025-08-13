Controlador de tráfego aéreo em Paris grita no rádio “Palestina livre” para pilotos de companhia israelense Ministro dos Transportes da França confirmou infração e suspendeu o profissional da torre do Aeroporto Charles de Gaulle, que enfrentará investigação Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 13/08/2025 - 06h41 (Atualizado em 13/08/2025 - 06h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Controlador de Tráfego em Paris grita "Palestina livre" para pilotos da israelense El Al Adam Moreira via Wikimedia Commons

As comunicações entre controladores de tráfego aéreo e pilotos de aeronaves obedecem uma fraseologia padrão e as normas sugerem linguagem formal entre os profissionais para que as operações transcorram no mais alto nível de segurança. Mas um controlador que opera na torre do Aeroporto Charles de Gaulle foi suspenso e enfrenta uma investigação interna depois de usar o rádio para fazer um protesto político contra a tripulação de um voo da El Al, as Linhas Aéreas Israelenses. O homem gritou “Palestina Livre”, um termo utilizado por manifestantes em várias partes do mundo como protesto ao conflito entre israelenses e palestinos.

Segundo relatos da companhia aérea israelense, o incidente ocorreu logo após o pouso do avião. Os pilotos, que afirmam que o comentário foi feito inesperadamente durante uma comunicação de rádio padrão, relataram o caso à gerência da El Al.

L'analyse des enregistrements prouve que les faits sont avérés.



L’auteur a été identifié, en la personne d’un contrôleur aérien. Il s’est vu retirer toute possibilité d’exercer jusqu’à nouvel ordre. Une procédure disciplinaire a été immédiatement engagée.



La sanction devra… https://t.co/Ojyb1siXdE — Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) August 12, 2025

Em um comunicado oficial, a El Al condenou as ações do controlador, chamando-as de “pouco profissionais e inapropriadas”, e enfatizou que a companhia aérea estava tratando o assunto com “a máxima seriedade”. A transportadora afirmou que está coordenando sua resposta com as autoridades israelenses e trabalhando com suas contrapartes francesas para resolver o incidente.

O Ministro dos Transportes da França, Philippe Tabarot, anunciou que uma investigação administrativa foi aberta em conexão com a Direção Geral de Aviação Civil (DGAC), a autoridade nacional que supervisiona a aviação civil no país.

‌



“A análise das gravações comprova que os fatos são verdadeiros. O autor do crime foi suspenso de todas as funções até segunda ordem”, disse Tabarot em uma rede social.

A DGAC ainda não divulgou detalhes sobre potenciais medidas disciplinares ou a identidade do controlador. Embora expressões políticas não sejam incomuns no discurso público, especialistas observam que tais comentários sobre as frequências oficiais de controle de tráfego aéreo são considerados altamente irregulares e uma violação da conduta profissional.

‌



A El Al enfatizou que a segurança e o profissionalismo das comunicações entre pilotos e controladores são fundamentais para as operações de voo e disse que espera uma revisão completa do incidente.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.