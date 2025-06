COP30: LATAM antecipa para agosto ampliação de voos em Belém Companhia ampliará em 25% oferta de assentos na localidade em agosto com incrementos para Brasília e São Paulo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/06/2025 - 18h43 (Atualizado em 11/06/2025 - 18h43 ) twitter

Belém (PA) sedia a Conferência da ONU para o Clima LATAM / Getty Images

Companhia aérea que mais investe no Brasil, a LATAM decidiu antecipar para agosto a sua ampliação de voos em Belém (PA). No oitavo mês do ano, a companhia aumentará em cerca de 25% a sua oferta de assentos na capital paraense, em comparação com o mesmo período do ano passado. A companhia programou mais frequências semanais nas rotas Belém-Guarulhos (passará de 28 para 35 frequências semanais) e Belém-Brasília (passará de 10 para 14 frequências semanais, sendo 2 voos diários).

As passagens aéreas para as novas operações estarão disponíveis em latam.com e demais canais ainda nesta semana.

COP30 EM NOVEMBRO

Conforme anunciado anteriormente, a LATAM terá voos extras em novembro em Belém, para atender a demanda da COP30. Nesse período, a rota Fortaleza-Belém também será ampliada de 7 para 12 voos semanais. Além disso, a LATAM manterá sua oferta atual de 2 voos semanais na rota Manaus-Belém e de 3 voos semanais na rota Macapá-Belém.

‌



Além disso, a rota Bogotá-Belém será operada de forma inédita e excepcional durante todo o mês de novembro com 3 voos semanais e a rota Galeão-Belém com 2 voos semanais.

Com a operação reforçada, em novembro deste ano a operação da LATAM em Belém será 48% superior à oferta de assentos do mesmo mês de 2024.

‌



INCREMENTOS NA ROTA CUIABÁ-BRASÍLIA

Também em agosto, a LATAM irá aumentar o número de voos na rota Cuiabá-Brasília, de 10 para 14 frequências semanais, representando 2 voos diários. O aeroporto de Brasília é o segundo maior hub da companhia, com cerca de 600 voos por semana para mais de 30 destinos domésticos e 2 internacionais (Santiago e Lima).

‌



A LATAM foi a companhia aérea mais pontual do Aeroporto Internacional de Cuiabá no mês de maio. Segundo a Cirium, empresa especializada em análise de dados da aviação mundial, 89,9% dos 209 voos da LATAM que saíram do aeroporto decolaram no horário programado. Para chegar ao índice de OTP de aeroportos, (On-time Performance), a Cirium considera os voos comerciais que decolaram até 15 minutos após o horário programado.

A LATAM E O BRASIL

A LATAM opera atualmente a maior malha aérea da sua história no Brasil, com voos para 55 aeroportos em território nacional. No mercado internacional, é a companhia aérea que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos próprios do país para 90 aeroportos no exterior.

Com 20,5 mil funcionários no país, a LATAM deu início em 2025 à Escola LATAM, um programa profissionalizante para o desenvolvimento de carreiras no mercado de aviação.

Como consequência dos seus investimentos em pessoas, produtos, tecnologia, frota e voos, a LATAM lidera a aviação brasileira doméstica e internacional desde 2021, segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). Entre os viajantes corporativos, também lidera o ranking da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp) por dois anos consecutivos.

