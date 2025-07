Copa Airlines anuncia a adição de Puerto Plata à sua rede de rotas na República Dominicana A partir de janeiro de 2026, aérea conectará Puerto Plata, na República Dominicana, com o resto do continente Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/07/2025 - 20h24 (Atualizado em 14/07/2025 - 20h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Voos para Puerto Plata serão operados três vezes por semana, às terças, sextas e domingos Zlea via Wikimedia Commons

A Copa Airlines, subsidiária da Copa Holdings, S.A. e membro da rede global de companhias aéreas Star Alliance, anuncia a adição de uma nova rota de e para Puerto Plata, na República Dominicana, a partir de 13 de janeiro de 2026. A cidade se torna o quarto destino operado pela companhia aérea no país caribenho, juntamente com Punta Cana, Santo Domingo e Santiago de los Caballeros, expandindo as opções de conectividade para os passageiros da região.

“A partir de janeiro de 2026, a Copa Airlines abrirá operações para Puerto Plata e retomará os voos para Santiago de los Caballeros, expandindo a conectividade na República Dominicana. Essas rotas impulsionam o intercâmbio cultural e econômico, fomentam o turismo e os negócios em ambas as cidades e promovem a chegada de mais visitantes ao Panamá por meio do nosso programa Panama Stopover, consolidando nosso Hub das Américas® como um ponto de conexão fundamental para o Caribe”, disse Pedro Heilbron, CEO da Copa Airlines.

Reconhecida como a cidade que lançou o turismo na República Dominicana, Puerto Plata, localizada na costa norte do país, é conhecida por sua diversidade natural e cultural e por uma culinária que funde sabores indígenas, africanos e espanhóis, oferecendo uma variedade de pratos típicos e sabores caribenhos. Além de suas praias de areia branca e história, a cidade oferece experiências autênticas, como visitar comunidades rurais, aprender merengue com músicos locais ou explorar a cultura esportiva no estádio e museu Bartolo Colón.

A partir de 13 de janeiro de 2026, a Copa Airlines começará a operar essa nova rota com três voos semanais, às terças, sextas e domingos. O voo partirá do Aeroporto Internacional de Tocumen, no Panamá, às 7h26 (horário local), chegando ao Aeroporto Internacional Gregorio Luperon, na República Dominicana, às 10h51 (horário local). O voo de retorno sairá de Puerto Plata às terças, sextas e domingos às 11h51 (horário local), aterrissando no Panamá às 13h36 (horário local).

‌



Com a adição dessas rotas, a Copa Airlines expande sua rede para 91 destinos em 32 países da América Central, do Sul, do Norte e do Caribe.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.