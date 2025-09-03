Copa Airlines celebra 25 anos de operações em São Paulo São 38 voos semanais conectando São Paulo a mais de 85 destinos em 32 países através do Hub das Américas® Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/09/2025 - 15h40 (Atualizado em 03/09/2025 - 15h40 ) twitter

25 anos de operações em São Paulo, consolidando a presença da Copa Airlines no Brasil Alan Wilson via Wikimedia Commons

A Copa Airlines, subsidiária da Copa Holdings, S.A. e membro da rede global Star Alliance, comemora um marco especial no Brasil: 25 anos de operações no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos (GRU). Desde o primeiro voo, em 29 de junho de 2000, a companhia fortaleceu sua presença no país, conectando passageiros a mais de 85 destinos em 32 países por meio do Hub das Américas®, localizado na Cidade do Panamá.

A Copa Airlines opera 38 voos semanais a partir de São Paulo, oferecendo conexões rápidas para América do Norte e Caribe e demais países da América Latina. Dessa forma, os passageiros desfrutam de uma experiência de viagem ágil e confortável.

Um dos grandes diferenciais em São Paulo é a Classe Dreams, cabine executiva de última geração presente em todos os voos que partem da cidade. Com assentos que reclinam totalmente e se transformam em cama, entretenimento individual a bordo e serviço gastronômico exclusivo, a Classe Dreams proporciona uma experiência de viagem confortável e de alta qualidade aos passageiros brasileiros.

No Brasil, a Copa Airlines opera atualmente em oito cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis, Belo Horizonte, Brasília, Manaus e Salvador (a partir de 07 de janeiro de 2026). Com 95 voos semanais previstos para janeiro de 2026, a companhia se consolida como a segunda maior aérea internacional em operações no país.

Entre as iniciativas de destaque está o Programa Panamá Stopover, que permite aos viajantes permanecer no Panamá por até sete dias sem custo adicional de passagem. Mais de 85% dos passageiros que participam do programa afirmam que voltariam a utilizá-lo, impulsionando o turismo local.

A Copa Airlines também investe na fidelização dos passageiros por meio do ConnectMiles, programa de milhagem que completou 10 anos e é reconhecido por sua flexibilidade e vantagens exclusivas. No Brasil, parcerias com Livelo e Esfera permitem acumular e resgatar pontos de forma integrada, ampliando os benefícios para os viajantes frequentes.

“Celebrar 25 anos em São Paulo reforça nosso compromisso de longo prazo com o Brasil e com os passageiros que nos escolhem para voar. Seguiremos investindo em conectividade, serviço e inovação para oferecer a melhor experiência de viagem”, afirma Monica Afonso, Gerente de Vendas da Copa Airlines no Brasil.

A companhia aproveita esta ocasião para agradecer a todos os parceiros, colaboradores e profissionais que, ao longo destes 25 anos, tornaram possível que os voos decolassem todos os dias. São essas pessoas, junto com a confiança dos passageiros, que fizeram da Copa Airlines uma história de crescimento e sucesso no Brasil.

