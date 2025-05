Copa Airlines retoma voos para a Venezuela Da Cidade do Panamá, companhia terá um voo diário de e para Caracas a partir de 27 de maio, e com um segundo voo diário a partir de 23 de junho Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/05/2025 - 10h34 (Atualizado em 24/05/2025 - 10h34 ) twitter

Copa Airlines, com pintura especial: voos para Caracas William Alves

A partir de terça-feira, 27 de maio de 2025, a Copa Airlines retomará as operações aéreas entre Panamá e Venezuela, após ter recebido autorização do Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) da República Bolivariana da Venezuela.

Inicialmente, a Copa Airlines ligará novamente a Venezuela ao restante da América Latina através do Hub das Américas®, localizado na Cidade do Panamá, com um voo diário de e para Caracas a partir de 27 de maio, e com um segundo voo diário a partir de 23 de junho:

Os passageiros com bilhetes válidos com data de voo a partir de 30 de julho de 2024, emitidos até 22 de maio de 2025, e com itinerários de ou para a Venezuela ou cidades vizinhas na Colômbia, Aruba e Curaçau, podem mudar a sua origem ou destino para Caracas, sem qualquer taxa de alteração. Para mais informações sobre a flexibilização das regras de viagem, consultar www.copa.com

Passageiros que desejarem comprar bilhetes podem fazer isso através do site copa.com, dos escritórios de vendas da companhia aérea, do Call Center da Copa Airlines ou da agência de viagens de sua preferência.

