Corpo de passageiro que morreu em voo da Turquia para os EUA desaparece Companhia aérea e o aeroporto de Chicago confirmaram a morte mas se recusaram a revelar a identidade, nacionalidade ou gênero do passageiro morto Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/07/2025 - 06h31 (Atualizado em 25/07/2025 - 07h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Corpo desaparece em parada de emergência MarcelX42 via Wikimedia Commons

Um passageiro que morreu em decorrência de uma emergência médica durante um voo Turkish Airlines, na rota de Istambul para São Francisco, nos Estados Unidos, foi desembarcado durante uma parada de emergência em Chicago, mas seu corpo desapareceu, relata o SFGATE . A companhia aérea e um representante do aeroporto Chicago O’ Hare confirmaram a morte a bordo mas se recusaram a compartilhar outras informações sobre o passageiro ou confirmar sua nacionalidade.

O voo 79 da Turkish Airlines partiu de Istambul em 13 de julho e, enquanto sobrevoava a Groenlândia, o passageiro sofreu uma grave emergência médica. Embora a tripulação planejasse inicialmente desviar para a Islândia, o estado de saúde do passageiro piorou e ele morreu antes do desvio da aeronave para Chicago.

“Consequentemente, a decisão foi continuar em direção à América do Norte em vez de desviar para fora do espaço aéreo americano”, disse a Aviation A2Z ao SFGATE. “Ao entrar no espaço aéreo sobre os Estados Unidos, a tripulação optou por pousar em Chicago O’Hare, um importante centro internacional capaz de realizar pousos de emergência com suporte e instalações médicas adequadas.”

Embora o corpo do passageiro deva estar sob a jurisdição do Instituto Médico Legal do Condado de Cook, um porta-voz disse que não há registros do falecido ou qualquer caso correspondente.

‌



Hoje, não está claro onde estão os restos mortais. Parentes do morto não foram localizados.

O gerente do escritório da Turkish Airlines em São Francisco confirmou que os passageiros restantes foram redirecionados para seus destinos, mas o paradeiro dos restos mortais do passageiro falecido é desconhecido.

‌



A companhia aérea não confirmou a identidade do passageiro nem divulgou a causa da morte, apenas informou que foi causada por uma emergência médica.

O jornal Independent entrou em contato com representantes da Turkish Airlines, do Aeroporto Internacional O’Hare de Chicago e do Instituto Médico Legal do Condado de Cook para obter comentários.

‌



Um estudo de 2021 descobriu que a taxa de mortalidade em um avião é de cerca de 0,21 por milhão de passageiros, de acordo com o flight-delayed.com. As causas mais comuns de morte incluem embolia pulmonar, parada cardíaca e problemas respiratórios.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.