Corrida do Aeroporto de São Luís reúne mais de 3 mil atletas

Santander Track&Field Run Series no Aeroporto de São Luís reuniu mais de 3 mil corredores Divulgação Motiva

A noite do último sábado (30) ficou marcada na história do esporte maranhense. A segunda edição da Santander Track&Field Run Series no Aeroporto de São Luís reuniu mais de 3 mil corredores e consolidou o evento como um dos mais aguardados do calendário esportivo da cidade. O público superou a marca de 2 mil participantes da primeira edição, realizada em 2024.

Com percursos de 4km e 8km, os atletas tiveram a oportunidade única de correr dentro da área operacional do aeroporto, incluindo a pista de pousos e decolagens, fechada especialmente para a competição. A estrutura também contou com arena de convivência, hidratação, apoio médico e atrações no pós-prova, garantindo segurança e integração para os participantes.

“Estamos muito felizes com o sucesso da segunda edição. Superamos o número de inscritos e vimos de perto o entusiasmo dos corredores em participar de uma prova tão especial. A corrida no Aeroporto de São Luís já está consolidada como um marco do calendário esportivo local, aproximando a comunidade do aeroporto em um ambiente de celebração e bem-estar”, destacou Marcelo Angelim, gerente do Aeroporto de São Luís.

Com o evento, a Motiva, que desde 2022 administra o Aeroporto de São Luís, também alcançou seus objetivos: aproximar a marca da população da cidade e estimular práticas de saúde. “A corrida foi uma oportunidade de integrar ainda mais o aeroporto à vida da comunidade, promovendo bem-estar e fortalecendo os laços com nossos passageiros e colaboradores. Essa conexão é essencial para construirmos um ambiente mais acolhedor e inovador”, afirma Monique Henriques, Diretora de Negócios Brasil da Motiva Aeroportos.

‌



Todos os participantes receberam medalhas colecionáveis Divulgação Motiva

Para que o evento ocorresse dentro dos padrões de segurança estabelecidos pela Agência Nacional da Aviação Civil, foi necessário um trabalho de planejamento operacional iniciado meses antes. “Toda a equipe se dedicou intensamente para garantir o cumprimento rigoroso de todos os protocolos. O resultado foi uma corrida segura, sem imprevistos e sem qualquer impacto nas operações aéreas. Estamos muito satisfeitos em ver tudo funcionando como planejado e em receber novamente uma corrida tão especial dentro do nosso aeroporto”, acrescentou Marcelo Angelim.

Entre os corredores estava Luís Carlos Silva, 57 anos, vigilante do Aeroporto de São Luís e apaixonado por atletismo. Ele corre desde os 20 anos e já participou seis vezes da tradicional Corrida de São Silvestre. Também esteve presente na primeira edição da prova dentro do aeroporto. “Correr aqui tem um significado especial para mim. Trabalho diariamente no aeroporto e ver esse espaço transformado em um palco esportivo é emocionante. Ano passado eu participei e não poderia ficar de fora dessa edição. É uma experiência única que espero viver outras vezes”, afirmou.

‌



A largada dos 8km aconteceu às 20h15 e, em seguida, os corredores dos 4km partiram às 21h. Ao final, todos os participantes receberam medalhas colecionáveis, além do kit exclusivo Track&Field.

Corridas em aeroportos Motiva:

‌



Além de São Luís, outros aeroportos administrados pela Motiva Aeroportos também receberão etapas da Santander Track&Field Run Series em 2025:

12 de outubro: Aeroporto de Goiânia (GO)

19 de outubro: Aeroporto de Londrina (PR)

09 de novembro: Aeroporto da Pampulha – Belo Horizonte (MG)

30 de novembro: Aeroporto de Curitiba (PR)

