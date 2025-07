Cresce número de turistas que chegam ao Brasil, mas a quantidade poderia ser maior País precisa reduzir burocracias, diversificar origem dos visitantes e manter o fluxo além dos períodos de alta temporada, avalia FecomercioSP Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 22/07/2025 - 02h05 (Atualizado em 22/07/2025 - 02h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Entraves à atratividade persistem e Brasil recebe menos turistas do que poderia Divulgação Inframerica

Burocracia, concentração e sazonalidade. Essas são as três barreiras que, segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), o Brasil precisa superar para atrair mais turistas internacionais.

Dados do Ministério do Turismo mostram que, no primeiro semestre deste ano, 5,3 milhões de estrangeiros visitaram o País — um crescimento de quase 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Ainda que o resultado seja positivo, a FecomercioSP ressalta que é preciso alinhar as políticas públicas nacionais para assegurar um desenvolvimento consistente e sustentável do setor.

Segundo a Entidade, o Brasil pode se beneficiar indiretamente do atual cenário mundial, marcado por conflitos no Oriente Médio e por políticas econômicas norte-americanas que resultaram em uma significativa redução nas reservas de viagens aos Estados Unidos. O País desponta como alternativa para os turistas europeus que buscam destinos politicamente estáveis, sem conflitos armados e com câmbio favorável. Por outro lado, a decisão do governo de restabelecer a exigência de visto para estadunidenses, australianos e canadenses cria um entrave burocrático que atrapalha o crescimento da visita de turistas estrangeiros ao Brasil.

País deixou de receber 40 mil turistas norte-americanos no 2º trimestre

‌



Em vigor desde abril deste ano, essa medida já teve impacto direto, resultando em uma retração de 0,4% no número de visitantes dos Estados Unidos entre abril e junho. Embora o porcentual pareça pequeno, representa um volume significativo, considerando que os estadunidenses formam o terceiro maior grupo de turistas que visitam o Brasil, atrás apenas dos argentinos e dos chilenos.

Entre os australianos, a queda foi de 1,5%, e, entre os canadenses, de 1,8%.Sem a reintrodução da exigência de vistos — e mantido o ritmo observado no período de janeiro a março —,o Brasil poderia ter recebido quase 40 mil turistas adicionais dos Estados Unidos no segundo trimestre.

‌



Para se ter uma ideia de como a facilitação de entrada é um fator determinante na escolha do destino, de acordo com dados da CVC, entre maio e junho, as vendas de pacote de viagens para a China cresceram 30% em comparação com o mesmo período do ano passado, depois que o país asiático decidiu isentar turistas brasileiros de apresentar o documento.

América do Sul domina fluxo de turistas estrangeiros para o Brasil

‌



A falta de diversificação na origem dos visitantes ficou evidente no segundo trimestre deste ano. Pouco mais de 60% dos turistas internacionais vieram de países sul-americanos, enquanto a Europa respondeu por 19% e a América do Norte, por 12%. Mesmo dentro do contexto sul-americano, a concentração é marcante: 41% dos visitantes são argentinos — um contingente que apresentou crescimento de 85% em relação ao segundo trimestre do ano anterior. O Uruguai, apesar da menor população, registrou um aumento impressionante de 210%, mais do que triplicando o número de visitantes no período, com um total de quase 140 mil entradas entre abril e junho.

Contudo, os resultados expressivos da América do Sul são consequências de fatores externos — como a desvalorização do real e o fortalecimento da moeda argentina —, e não de política públicas nacionais para setor. Dessa forma, o cenário pode se reverter se a moeda brasileira continuar a trajetória de valorização. Já no caso da Venezuela, o número de visitantes despencou de 7,7 mil, no primeiro trimestre, para menos de mil, no segundo, refletindo fatores sazonais e externos ao controle da política nacional.

A Agência Brasileira de Promoção Internacional de Turismo (Embratur) vem implementando iniciativas importantes, como o programa de incentivo à ampliação da malha aérea internacional — que já contribuiu para um aumento de quase 30% no fluxo de turistas europeus — e a promoção dos atrativos nacionais ao longo de todo o ano, com o objetivo de reduzir a sazonalidade concentrada no verão e nas férias escolares. No entanto, a fim de garantir que o crescimento do Turismo nacional seja sustentável, é preciso investir em medidas estruturais que removam entraves e ampliem a competitividade do Brasil como destino global.Para isso, é fundamental eliminar os impasses burocráticos que dificultam a entrada de visitantes internacionais. A FecomercioSP continua mobilizada pela aprovação do PDL 206/2023, que revoga o decreto federal e restabelece a isenção de vistos para portadores dos passaportes dos Estados Unidos, do Canadá e da Austrália. Só assim, além de enfrentar os demais problemas, será possível ampliar a competitividade do Brasil e comemorar os recordes conquistados.

Sobre a FecomercioSP

Reúne líderes empresariais, especialistas e consultores para fomentar o desenvolvimento do empreendedorismo. Em conjunto com o governo, mobiliza-se pela desburocratização e pela modernização, desenvolve soluções, elabora pesquisas e disponibiliza conteúdo prático sobre as questões que afetam a vida do empreendedor. Representa 1,8 milhão de empresários, que respondem por quase 10% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e geram em torno de 10 milhões de empregos.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.