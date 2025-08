Cresce o ‘Fitcation’, turismo que combina viagens e exercício físico Reservas na Civitatis crescem 31% durante a Maratona do Rio, e indica alta da tendência de viagens fitness no Brasil Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/08/2025 - 10h41 (Atualizado em 05/08/2025 - 10h41 ) twitter

Maratona no Rio de Janeiro impulsiona turismo local Divulgação Civitatis

Uma nova forma de viajar tem ganhado espaço entre os brasileiros: unir descanso e saúde em roteiros ativos, que incluem caminhadas, corridas, trilhas, triatlos e experiências ligadas ao bem-estar físico e mental. Conhecidas como fitcations (junção das palavras fitness + vacation), essas viagens vêm se consolidando como uma das principais tendências do turismo em 2025. Segundo a plataforma de experiências turísticas Civitatis , um dos formatos que mais crescem são as runcations, que combinam o prazer da corrida com o turismo, e impulsionaram o número de reservas em destinos com grandes maratonas.

De acordo com dados da Civitatis, o impacto da tendência já pôde ser observado durante a Maratona do Rio de Janeiro, a maior da América Latina, realizada no feriado de Corpus Christi, em junho de 2025. Na ocasião, a plataforma registrou um aumento de 31% no número de brasileiros em passeios pela cidade, em comparação com o fim de semana anterior, com destaque para o free tour pelo centro histórico do Rio e Lapa , e para o free tour da herança africana e Samba na Pedra do Sal .

Trilha Inca, passeio oferecido pela Civitatis no Peru, leva até Machu Picchu Divulgação Civitatis

“É um indicativo claro de que os viajantes estão aproveitando os eventos esportivos para explorar também os destinos. Não se trata só de correr, mas de viver a cidade de forma mais completa”, afirma Alexandre Oliveira, Country Manager da Civitatis no Brasil.O movimento não se restringe ao Brasil. Em Boston, nos Estados Unidos, por exemplo, as reservas de passeios no fim de semana da tradicional maratona, realizada em 21 de abril deste ano, foram 41% maiores em comparação com o final de semana anterior, segundo dados da Civitatis, com os maiores números vistos no free tour por Boston e na visita guiada em Harvard .

Já o relatório Year in Sport 2024, da plataforma Strava, apontou um aumento de 59% na participação global em clubes de corrida, que estimulam viagens voltadas para provas esportivas ao redor do mundo.

‌



Ecoturismo em alta

Para além das provas de corrida, a tendência das fitcations também se conecta ao crescimento global do turismo de aventura e das viagens que priorizam experiências ativas e contato com a natureza. Segundo a Travel Trends for 2025, da Adventure Travel Trade Association, o setor vem sendo impulsionado por uma maior consciência ecológica e preocupação com a saúde, e pode movimentar até US$ 2 trilhões globalmente até 2032.

‌



Passeio de bike em Paris é destaque Divulgação Civitatis

A tendência já vem refletindo no crescimento do setor: de acordo com o WTM Global Travel Report 2024, o turismo de aventura deve crescer, em média, 16,2% ao ano até 2033.

“O turista quer experiências mais significativas, e isso inclui cuidar do corpo e da mente enquanto viaja. Temos apostado em uma curadoria cada vez mais ampla de experiências nesse sentido, com opções que unem aventura, saúde, cultura e descanso”, completa Alexandre.

‌



Segundo o executivo, a Civitatis tem investido nesse tipo de experiência com uma variedade de roteiros com atividades físicas em diversos países, com opções como a trilha pelo caminho inca no Peru, a famosa caminhada em Santiago de Compostela e passeios de bike em Paris . Mais próximo, a trilha pelas grutas e cachoeiras do Parque Nacional da Tijuca é uma opção para misturar natureza e atividade física na viagem ao Rio de Janeiro.

Sobre a CivitatisA Civitatis é a empresa líder na venda de visitas guiadas e excursões em português ao redor do mundo, com mais de 95 mil atividades em 4 mil destinos de 160 países. Desde sua fundação em 2008, mais de 40 milhões de pessoas completaram suas viagens com a curadoria depasseiosda Civitatis.

