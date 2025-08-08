Crescimento do tráfego aéreo na América Latina e Caribe pode levar à revisão das previsões para a região em 2025 Destaque para a Argentina, que registrou crescimento de 15% do tráfego aéreo de passageiros Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 08/08/2025 - 07h46 (Atualizado em 08/08/2025 - 07h46 ) twitter

Principais mercados aéreos da região indicam um crescimento de 6,24% do tráfego de passageiros Lucas Batista

O Conselho Internacional de Aeroportos da América Latina e Caribe (ACI-LAC) informa que os dados preliminares dos principais mercados aéreos da região indicam um crescimento de 6,24% do tráfego de passageiros durante o primeiro semestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano passado.

O destaque destes primeiros seis meses do ano na América Latina e Caribe foi a Argentina, que registrou crescimento de 15% do tráfego aéreo de passageiros.

Segundo Rafael Echevarne, diretor-geral de ACI-LAC, “os dados parecem indicar que as políticas de liberalização e desregulamentação do setor de transporte aéreo na Argentina estão dando frutos concretos em termos de crescimento sustentado, maior conectividade e um aumento notável no número de passageiros”.

O Brasil também apresentou desempenho expressivo. Os aeroportos brasileiros movimentaram 112 milhões de passageiros no primeiro semestre, o que significou um aumento de 9,3% sobre o do ano anterior.

‌



O México, outro importante mercados da América Latina, apresentou desempenho positivo, com um aumento de 2% no tráfego de passageiros durante o primeiro semestre de 2025 em comparação ao mesmo período de 2024. No total, passaram pelos aeroportos do país 92 milhões de passageiros neste período, refletindo a solidez e maturidade do mercado mexicano na região.

Outros destaques da região foram El Salvador (+8,5%), Peru (+7,1%) e Panamá (+7%).

‌



Para o ano de 2025, ACI prevê que o tráfego aéreo na América Latina e Caribe cresça 4,1%, atingindo 789 milhões de passageiros, enquanto a previsão de crescimento do tráfego global está estimada em 3,7%, com 9,8 bilhões de passageiros.

“Com base no crescimento observado no primeiro semestre do ano, ACI está revisando suas previsões de tráfego para a região no ano de 2025.”, completou Echevarne.

‌



Carga aérea

Os dados preliminares de ACI indicam ainda que, de janeiro a junho de 2025, o volume de carga aérea na América Latina e Caribe cresceu 2,2% em comparação com 2024. Entre os principais mercados de carga aérea na região o Panamá foi o destaque, com mais de 100.000 toneladas transportadas, o equivalente a um aumento de 15%. A Argentina também apresentou crescimento expressivo (+8,3%).

Sobre ACI-LAC

ACI-LAC é o escritório regional do Conselho Internacional de Aeroportos (Airports Council International) que representa os interesses dos operadores aeroportuários na América Latina e no Caribe. Atualmente, conta com 91 membros que operam mais de 360 aeroportos em 42 países e territórios na região da América Latina e Caribe.

