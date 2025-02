Culinária a 35.000 pés: os desafios na preparação das refeições para companhias aéreas Avanços em técnica e tecnologia tornaram as refeições a bordo um elemento essencial que as aéreas usam para criar uma conexão mais forte com seus clientes Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/01/2025 - 17h36 (Atualizado em 23/01/2025 - 17h36 ) twitter

experiências gastronômicas a 35.000 pés: sabor e qualidade Divulgação Gategourmet

As revelações são de Rodrigo Decerega, Regional Chief Commercial Officer da gategourmet para América Latina:

Em uma indústria como a aérea, que é altamente competitiva, o serviço de bordo tem se tornado um importante diferencial para oferecer uma experiência premium aos passageiros. O desafio está em servir refeições que não apenas atendam a altos padrões de sabor e apresentação, mas também reflitam os princípios da alta gastronomia, superando as condições únicas impostas pela altitude. Os avanços em técnica e tecnologia tornaram as refeições a bordo um elemento essencial que as companhias aéreas usam para criar uma conexão mais forte com seus clientes. Reconhecendo isso, a gategourmet se orgulha por desempenhar um papel fundamental, ajudando na criação de experiências gastronômicas que aumentam a satisfação e a fidelidade dos passageiros.

Entre as nossas 200 unidades espalhadas pelo mundo, operamos no Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU), em São Paulo, onde preparamos mais de 18.000 refeições diariamente, para mais de 30 voos de longa distância. Nossos chefs e especialistas garantem que cada refeição atenda a padrões elevados, contemplando uma ampla gama de necessidades e preferências dietéticas, com pratos vegetarianos, sem glúten, Halal e Kosher.

Um dos maiores desafios da gastronomia aérea é que a altitude pode diminuir o paladar dos passageiros, mas isso não significa que a qualidade dos alimentos é comprometida. Com técnicas inovadoras e uma cuidadosa seleção de ingredientes, garantimos que as refeições mantenham seu sabor e atratividade.

Além disso, as companhias aéreas estão investindo em tecnologias para melhorar seus serviços, tanto no ar quanto em solo. Por isso, para nós, manter padrões rigorosos de segurança e qualidade, ao mesmo tempo em que incentivamos a inovação, é fundamental para criar experiências gastronômicas memoráveis.

Utilizamos tecnologias avançadas como o sous vide—um método de cozimento lento e a vácuo que preserva o sabor e a textura dos alimentos—e o cook and chill, em que os alimentos são rapidamente resfriados após o cozimento para garantir frescor. Essas técnicas, aliadas ao uso de ingredientes de origem local, nos permitem oferecer refeições que não apenas saborosas, mas também alinhadas com objetivos de sustentabilidade.

As refeições a bordo devem enriquecer a experiência de viagem, tornando o serviço de bordo um momento que os passageiros aguardam com expectativa. Ao combinar sabor, nutrição e sustentabilidade, buscamos estabelecer um padrão para a alimentação em voos—mostrando que, mesmo a 35.000 pés, comer se torna uma parte inesquecível da jornada.

Sobre a gategroup:A gategroup é a líder global em catering para companhias aéreas, varejo a bordo e produtos e serviços de hospitalidade. A gategroup oferece aos passageiros experiências culinárias e de varejo superiores, aproveitando a inovação e soluções tecnológicas avançadas. Com sede em Zurique, Suíça, a gategroup entrega excelência operacional através da rede de catering mais extensa da indústria da aviação, atendendo passageiros de mais de 200 unidades operacionais em mais de 60 países/territórios em todos os continentes.

Sobre a gategourmet:A gategourmet foi fundada na Suíça em 1992 para atender a Swissair. Hoje, é uma empresa global com a rede de catering mais abrangente da indústria de aviação. Desenvolve conceitos culinários de alta qualidade, desde o design do menu até a execução, garantindo serviços de catering padronizados e consistentes, além de assegurar a pontualidade no atendimento às companhias aéreas. O objetivo da gategourmet é proporcionar uma experiência gastronômica memorável a bordo para os passageiros.

