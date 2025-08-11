Curitiba sedia encontro estratégico da aviação brasileira Concessionária que administra quatro aeroportos no Paraná é anfitriã de conferência nacional que organiza a malha aérea da próxima temporada Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/08/2025 - 17h05 (Atualizado em 11/08/2025 - 17h05 ) twitter

Conferência Nacional de Slots: encontro estratégico da aviação brasileira Divulgação Motiva

Entre os dias 13 e 15 de agosto, a Motiva Aeroportos, que administra o Aeroporto Internacional Afonso Pena e outros três no Paraná (Foz do Iguaçu, Londrina e Bacacheri), será a anfitriã da edição 2025 da Conferência Nacional de Slots, realizada pela Agência Nacional da Aviação Civil (Anac). O evento promete reunir em Curitiba representantes de companhias aéreas nacionais e internacionais, operadores aeroportuários e autoridades do setor aéreo.

A conferência, de caráter técnico, é realizada duas vezes ao ano e tem como objetivo promover o uso mais eficiente da infraestrutura aeroportuária brasileira. Durante o encontro, são realizadas sessões de ajuste de slots (horários de pousos e decolagens) nos aeroportos brasileiros, permitindo que as empresas aéreas alinhem suas operações de acordo com a capacidade disponível e seus interesses comerciais.

Esta edição será dedicada à temporada de outubro de 2025 a março de 2026, e reforça a importância do planejamento estratégico para garantir operações seguras, pontuais e sustentáveis em aeroportos de alta demanda.

“Para nós, da Motiva, é uma oportunidade de contribuir diretamente com o aprimoramento da malha aérea nacional, reforçando nosso compromisso com a eficiência operacional e com a excelência no atendimento aos passageiros”, destaca o Gerente Executivo de Planejamento Operacional da Motiva Aeroportos, Giuliano Balletta.

‌



A Conferência Nacional de Slots é parte fundamental do processo de coordenação e alocação de horários de operação nos aeroportos brasileiros, promovendo maior previsibilidade e qualidade nos serviços de transporte aéreo. O evento é realizado pela Anac e conta com apoio do Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA), do Governo do Paraná, através do Viaje Paraná, da Prefeitura de Curitiba, através do Instituto Municipal de Turismo, e do Curitiba Convention Bureau.

Serviço

‌



Conferência Nacional de SlotsDe 13 a 15 de agosto de 2025, das 8h às 18hHotel Pestana Curitiba – Rua Comendador Araújo, 499, Centro

‌



