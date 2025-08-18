Logo R7.com
Luiz Fara Monteiro

Aplicativo global de viagens revela “semanas secretas” para viajar com os menores preços em 2025

Novo levantamento do  Skyscanner mostra que a semana de 25 a 29 de agosto é a mais barata para viajar durante a meia estação

Aplicativo revela melhores semanas para viajar com os menores preços Gabriel Benevides

Uma nova tendência está transformando a forma como os brasileiros viajam em 2025. Em vez de enfrentar os altos preços e a lotação da alta temporada, cada vez mais pessoas estão optando por viajar na chamada “meia estação”, meses entre os períodos de pico e baixa no turismo, quando as tarifas caem, o clima ainda é agradável em grande parte do país e o movimento é bem menor. A tendência foi identificada pelo Skyscanner, mecanismo de busca que compara milhões de opções de voos para encontrar as melhores ofertas, em seu recém-lançado Guia para aproveitar as férias ao máximo. Os dados confirmam o apelo crescente dessa janela mais tranquila, impulsionado pelo avanço do trabalho remoto e pela busca por experiências mais autênticas e com menor fluxo de turistas.

Segundo o relatório, os meses de agosto e setembro representam as melhores oportunidades para os brasileiros que querem viajar gastando menos. O período de 25 a 29 de agosto, em especial, se destaca como o mais barato da temporada, sendo a quinta-feira o dia com as tarifas mais econômicas para passagens aéreas, em média.

Ainda segundo o levantamento, a meia estação é especialmente vantajosa para viagens domésticas. Os 20 destinos com menor preço médio de passagens em agosto e setembro estão dentro do Brasil, já que a maior parte da população está em rotina de trabalho e estudo durante o período, o que reduz o movimento turístico e impacta diretamente nas tarifas.

A escolha por esse período também permite explorar a diversidade climática do país. Enquanto o Sul se aproxima da primavera, com temperaturas mais amenas, o Nordeste mantém dias ensolarados e regiões do Centro-Oeste vivem o auge do tempo seco, ideal para atividades ao ar livre.


Confira os destinos mais baratos com embarque no mês de agosto (com saídas de São Paulo), segundo o Skyscanner:

  1. Santo Angelo, Rio Grande do Sul - Preço médio do voo: R$ 514
  2. Bonito, Mato Grosso do Sul - Preço médio do voo: R$ 542
  3. Brasília, Distrito Federal - Preço médio do voo: R$ 598
  4. Altamira, Pará - Preço médio do voo: R$ 627
  5. Juiz de Fora, Minas Gerais - Preço médio do voo: R$ 672
  6. Passo Fundo, Rio Grande do Sul - Preço médio do voo: R$ 718
  7. Carajás, Pará - Preço médio do voo: R$ 719
  8. Joinville, Santa Catarina - Preço médio do voo: R$ 720
  9. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - Preço médio do voo: R$ 732
  10. Cascavel, Paraná - Preço médio do voo: R$ 751

Em setembro, os preços seguem em patamar semelhante, com destaque para cidades do Sul, Centro-Oeste e Sudeste. O valor médio das passagens se mantém abaixo de R$ 700 em todas as rotas listadas.


  1. Ponta Porã (MS) – Preço médio do voo: R$ 533
  2. Jaguaruna (SC) – Preço médio do voo: R$ 575
  3. Vitória (ES) – Preço médio do voo: R$ 584
  4. Maringá (PR) – Preço médio do voo: R$ 610
  5. Londrina (PR) – Preço médio do voo: R$ 613
  6. Rio de Janeiro (RJ) – Preço médio do voo: R$ 624
  7. Brasília (DF) – Preço médio do voo: R$ 639
  8. Goiânia (GO) – Preço médio do voo: R$ 647
  9. Imperatriz (MA) – Preço médio do voo: R$ 677
  10. Corumbá (MS) – Preço médio do voo: R$ 681

Todos os preços médios de passagens se referem a voos de ida e volta em classe econômica, com partidas de aeroportos brasileiros nos meses de agosto e setembro, conforme dados encontrados na plataforma.

Além dos dados sobre preços médios, o Skyscanner oferece recursos para facilitar a busca por oportunidades fora da alta temporada. Entre eles, destacam-se a função de “mês mais barato” e os alertas de variação de preço, que ajudam o usuário a acompanhar oscilações e garantir passagens mais vantajosas.


Como usar a busca com datas flexíveis para encontrar os menores preços para a sua viagem

  1. Insira as cidades de origem e destino.
  2. No campo de datas, clique em “Datas flexíveis”.
  3. Escolha “Mês mais barato” ou selecione o mês de sua preferência.
  4. Veja na grade os preços mais baixos encontrados recentemente.
  5. Selecione um mês ou dia para seguir para os resultados da busca.
  6. Depois de escolher o mês desejado no seletor de datas, o Skyscanner mostra uma visão dia a dia com as tarifas mais baixas encontradas por outros usuários.

Sobre o Skyscanner

O Skyscanner é um dos principais aplicativos globais de viagens, ajudando viajantes a planejarem e reservarem suas viagens com facilidade e confiança. Todos os meses, o Skyscanner conecta milhões de viajantes, em 52 países e 32 idiomas, a mais de 1.200 parceiros de viagem confiáveis, para que possam encontrar as melhores opções de voos, hospedagem ou aluguel de carro.

Fundado em 2003, o Skyscanner possui escritórios em diversas partes do mundo, na Europa, Ásia-Pacífico e América do Norte, onde inovações centradas no viajante são desenvolvidas com base em dados e insights. Utilizando as tecnologias mais avançadas, o Skyscanner simplifica a complexidade das viagens e oferece soluções honestas e transparentes, pesquisando mais de 80 bilhões de preços todos os dias para que os viajantes tenham certeza de que estão vendo as melhores opções disponíveis, em um só lugar.

