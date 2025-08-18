Aplicativo global de viagens revela “semanas secretas” para viajar com os menores preços em 2025 Novo levantamento do Skyscanner mostra que a semana de 25 a 29 de agosto é a mais barata para viajar durante a meia estação Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 18/08/2025 - 07h46 (Atualizado em 18/08/2025 - 07h47 ) twitter

Aplicativo revela melhores semanas para viajar com os menores preços Gabriel Benevides

Uma nova tendência está transformando a forma como os brasileiros viajam em 2025. Em vez de enfrentar os altos preços e a lotação da alta temporada, cada vez mais pessoas estão optando por viajar na chamada “meia estação”, meses entre os períodos de pico e baixa no turismo, quando as tarifas caem, o clima ainda é agradável em grande parte do país e o movimento é bem menor. A tendência foi identificada pelo Skyscanner, mecanismo de busca que compara milhões de opções de voos para encontrar as melhores ofertas, em seu recém-lançado Guia para aproveitar as férias ao máximo. Os dados confirmam o apelo crescente dessa janela mais tranquila, impulsionado pelo avanço do trabalho remoto e pela busca por experiências mais autênticas e com menor fluxo de turistas.

Segundo o relatório, os meses de agosto e setembro representam as melhores oportunidades para os brasileiros que querem viajar gastando menos. O período de 25 a 29 de agosto, em especial, se destaca como o mais barato da temporada, sendo a quinta-feira o dia com as tarifas mais econômicas para passagens aéreas, em média.

Ainda segundo o levantamento, a meia estação é especialmente vantajosa para viagens domésticas. Os 20 destinos com menor preço médio de passagens em agosto e setembro estão dentro do Brasil, já que a maior parte da população está em rotina de trabalho e estudo durante o período, o que reduz o movimento turístico e impacta diretamente nas tarifas.

A escolha por esse período também permite explorar a diversidade climática do país. Enquanto o Sul se aproxima da primavera, com temperaturas mais amenas, o Nordeste mantém dias ensolarados e regiões do Centro-Oeste vivem o auge do tempo seco, ideal para atividades ao ar livre.

‌



Confira os destinos mais baratos com embarque no mês de agosto (com saídas de São Paulo), segundo o Skyscanner:

Santo Angelo, Rio Grande do Sul - Preço médio do voo: R$ 514 Bonito, Mato Grosso do Sul - Preço médio do voo: R$ 542 Brasília, Distrito Federal - Preço médio do voo: R$ 598 Altamira, Pará - Preço médio do voo: R$ 627 Juiz de Fora, Minas Gerais - Preço médio do voo: R$ 672 Passo Fundo, Rio Grande do Sul - Preço médio do voo: R$ 718 Carajás, Pará - Preço médio do voo: R$ 719 Joinville, Santa Catarina - Preço médio do voo: R$ 720 Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - Preço médio do voo: R$ 732 Cascavel, Paraná - Preço médio do voo: R$ 751

Em setembro, os preços seguem em patamar semelhante, com destaque para cidades do Sul, Centro-Oeste e Sudeste. O valor médio das passagens se mantém abaixo de R$ 700 em todas as rotas listadas.

‌



Ponta Porã (MS) – Preço médio do voo: R$ 533 Jaguaruna (SC) – Preço médio do voo: R$ 575 Vitória (ES) – Preço médio do voo: R$ 584 Maringá (PR) – Preço médio do voo: R$ 610 Londrina (PR) – Preço médio do voo: R$ 613 Rio de Janeiro (RJ) – Preço médio do voo: R$ 624 Brasília (DF) – Preço médio do voo: R$ 639 Goiânia (GO) – Preço médio do voo: R$ 647 Imperatriz (MA) – Preço médio do voo: R$ 677 Corumbá (MS) – Preço médio do voo: R$ 681

Todos os preços médios de passagens se referem a voos de ida e volta em classe econômica, com partidas de aeroportos brasileiros nos meses de agosto e setembro, conforme dados encontrados na plataforma.

Além dos dados sobre preços médios, o Skyscanner oferece recursos para facilitar a busca por oportunidades fora da alta temporada. Entre eles, destacam-se a função de “mês mais barato” e os alertas de variação de preço, que ajudam o usuário a acompanhar oscilações e garantir passagens mais vantajosas.

‌



Como usar a busca com datas flexíveis para encontrar os menores preços para a sua viagem

Insira as cidades de origem e destino. No campo de datas, clique em “Datas flexíveis”. Escolha “Mês mais barato” ou selecione o mês de sua preferência. Veja na grade os preços mais baixos encontrados recentemente. Selecione um mês ou dia para seguir para os resultados da busca. Depois de escolher o mês desejado no seletor de datas, o Skyscanner mostra uma visão dia a dia com as tarifas mais baixas encontradas por outros usuários.

Sobre o Skyscanner

O Skyscanner é um dos principais aplicativos globais de viagens, ajudando viajantes a planejarem e reservarem suas viagens com facilidade e confiança. Todos os meses, o Skyscanner conecta milhões de viajantes, em 52 países e 32 idiomas, a mais de 1.200 parceiros de viagem confiáveis, para que possam encontrar as melhores opções de voos, hospedagem ou aluguel de carro.

Fundado em 2003, o Skyscanner possui escritórios em diversas partes do mundo, na Europa, Ásia-Pacífico e América do Norte, onde inovações centradas no viajante são desenvolvidas com base em dados e insights. Utilizando as tecnologias mais avançadas, o Skyscanner simplifica a complexidade das viagens e oferece soluções honestas e transparentes, pesquisando mais de 80 bilhões de preços todos os dias para que os viajantes tenham certeza de que estão vendo as melhores opções disponíveis, em um só lugar.

