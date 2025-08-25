Dados revelam comportamento do turista estrangeiro no Brasil Com base nas reservas realizadas no primeiro semestre de 2025, levantamento da Civitatis aponta tendências sobre perfis de viajantes, destinos mais procurados e atividades em crescimento Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/08/2025 - 15h44 (Atualizado em 25/08/2025 - 15h45 ) twitter

Passeio em Angra dos Reis é um dos 10 passeios mais reservados por turistas internacionais Divulgação Civitatis

O turista estrangeiro que visita o Brasil viaja, em sua maioria, em casal ou com filhos, vem especialmente de países de língua espanhola e busca cidades históricas que se misturam com natureza, com exceções como a metrópole São Paulo e o destino internacional de natureza Foz do Iguaçu.

Esse é o cenário traçado pelo levantamento sobre viajantes internacionais no Brasil da Civitatis , plataforma global de passeios e atividades turísticas presente em mais de 160 países, que registrou no primeiro semestre de 2025 um crescimento de mais de 100% nas reservas feitas por estrangeiros, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Além da busca por destinos de belezas naturais, o perfil de viagem também mudou, com preferência por cidades que oferecem uma combinação diversificada de história e passeios urbanos. “Percebemos que esses turistas buscam mais do que fotos em pontos famosos; eles querem experiências que conectem cultura, gastronomia e natureza”, afirma Alexandre Oliveira, Country Manager da Civitatis no Brasil.

Entre os interesses em alta estão o ecoturismo, esportes, festivais culturais e eventos gastronômicos, que proporcionam contato direto com tradições e comunidades locais.

A seguir, apresentamos um retrato do comportamento do turista estrangeiro que visitou o Brasil, com base nos dados da Civitatis

1. Quem são os turistas internacionais?

Os casais lideram as reservas feitas por estrangeiros no país, representando 34% do total, seguidos por famílias com filhos (28%) - 15% com adolescentes e 8% com bebês. O viajante solo também tem participação expressiva, representando quase um terço dos visitantes (27%), enquanto as viagens em grupos de amigos correspondem a 16%.

Perfil dos viajantes estrangeiros no Brasil

Foz do Iguaçu foi o quarto destino mais reservado por turistas estrangeiros no primeiro semestre Divulgação Civitatis

Países de idioma espanhol são maioria

Os dados da Civitatis revelam que a maior parte dos turistas estrangeiros no Brasil vem principalmente da América do Sul. O destaque para os vizinhos do Mercosul, com Argentina, Uruguai e Chile entre os cinco primeiros colocados, e a Espanha aparecendo na segunda posição. No top 10 também figuram os sul-americanos Colômbia, Peru e Paraguai, enquanto México (5º), França (7º) e Estados Unidos (10º) completam o ranking.

Principais países de origem dos turistas estrangeiros

2. Destinos favoritos: Rio de Janeiro e praias dominam o ranking

O turista estrangeiro no Brasil demonstra clara preferência por destinos que unem belezas naturais e opções urbanas. O Rio de Janeiro, tradicional cartão-postal do país, lidera como o destino mais visitado. No top 10, predominam cidades litorâneas, como Paraty, no sul do Rio, e as nordestinas Salvador, Recife, Natal e São Luís.

A metrópole São Paulo desponta na terceira colocação, enquanto Foz do Iguaçu, com uma das sete maravilhas da natureza, fica logo em seguida na quarta colocação.

Principais destinos de estrangeiros no Brasil

Rio e Foz dominam passeios mais buscados

Os dados da Civitatis revelam a forte predominância de clássicos do Rio entre os passeios mais procurados, com atrações como o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar liderando as preferências dos turistas. Passeios pela natureza de destinos paradisíacos próximos ao Rio, como excursão a Arraial do Cabo com passeio de barco , excursão a Angra dos Reis e excursão a Búzios , também aparecem com destaque, evidenciando o interesse por experiências de natureza.

Outro destaque importante é a expressiva presença de Foz do Iguaçu, que mantém seu apelo entre turistas estrangeiros.

Os 10 passeios brasileiros mais reservados por estrangeiros

Tour completo pelo Rio de Janeiro com entradas Excursão a Arraial do Cabo com passeio de barco Cristo Redentor e Pão de Açúcar Excursão a Arraial do Cabo Entrada para o lado brasileiro das Cataratas do Iguaçu Pôr do sol no Pão de Açúcar com tour pelo Rio Excursão a Búzios Cristo Redentor de trem com tour pelo Rio Tour pelo lado brasileiro das Cataratas do Iguaçu Excursão a Angra dos Reis

Free tours seguem em alta no Brasil

A procura por free tours, passeios gratuitos com contribuição voluntária, tem crescido significativamente. Os roteiros históricos permanecem como os favoritos entre os turistas, com destaque para os centros históricos de cidades como Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Paraty e São Luís.

Além dos clássicos passeios urbanos, experiências culturais e ambientais, como o free tour da herança africana com samba em Pedra do Sal e o free tour em 4x4 pelo Parque Nacional da Tijuca , também ganham relevância.

Os 10 free tours mais reservados por estrangeiros no Brasil

Centro histórico do Rio e Lapa Pelourinho e centro histórico (Salvador) Centro histórico do Rio de Janeiro Centro histórico de São Paulo Centro histórico de Paraty Bairro de Santa Teresa (Rio de Janeiro) Free tour em 4x4 pelo Parque Nacional da Tijuca (Rio de Janeiro) Herança africana + Samba em Pedra do Sal (Rio de Janeiro) Copacabana e Ipanema (Rio de Janeiro) Free Tour por Florianópolis

Sobre a Civitatis

A Civitatis é a empresa líder na venda de visitas guiadas e excursões em português ao redor do mundo, com mais de 95 mil atividades em 4 mil destinos de 160 países. Desde sua fundação em 2008, mais de 40 milhões de pessoas completaram suas viagens com a curadoria de passeios da Civitatis.

