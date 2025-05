Dassault confirma participação inédita no Catarina Aviation Show 2025 Maior encontro da aviação executiva no páis será realizado entre 5 e 7 de junho, no São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 22/05/2025 - 18h17 (Atualizado em 22/05/2025 - 18h17 ) twitter

Falcon 8X, produzido pela Dassault ANTHONY PECCHI

A Dassault Aviation, uma das mais renomadas fabricantes globais de jatos executivos e militares, participará pela primeira vez do Catarina Aviation Show. O evento, que é o maior encontro da aviação executiva fechado a convidados, será realizado entre os dias 5 e 7 de junho, no São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional, a pouco mais de 30 minutos da capital paulista.

Reconhecida mundialmente pela excelência da família de jatos executivos Falcon, a Dassault traz à exposição sua expertise em aviação de alto desempenho e sofisticação. Esta estreia marca um passo estratégico da empresa no fortalecimento de sua presença no mercado brasileiro e latino-americano.

“O Catarina Aviation Show já se consolidou como um dos principais pontos de encontro da aviação executiva na América Latina. A vinda da Dassault, uma das marcas mais prestigiadas e inovadoras do setor, reforça nosso compromisso em conectar o mercado brasileiro às principais aeronaves disponíveis no mercado ”, diz Vinnicius Vieira, diretor do Catarina Aviation Show, que é realizado pela JHSF em parceria com a NürnbergMesse Brasil e apresentado pelo Bradesco Global Private Bank.

Organizado em um dos aeroportos executivos mais modernos da América Latina, o evento reúne fabricantes de aeronaves, operadores, fornecedores de serviços e marcas de luxo, promovendo negócios, networking e experiências exclusivas. O evento é reservado a convidados.

Sobre a NürnbergMesse Brasil

A NürnbergMesse Brasil é uma das três maiores empresas organizadoras de eventos e exposições do país. Subsidiária do Grupo NürnbergMesse, promove os mais importantes encontros de negócios da América Latina, onde reúne fornecedores, distribuidores e revendedores de diversos segmentos da economia. O propósito da companhia é ajudar no desenvolvimento da indústria nacional e na relevância do Brasil no mercado externo. Entre os principais eventos promovidos no país estão a Expo Revestir, Haus Decor Show, PET South America, PET VET, FCE Pharma, FCE Cosmetique, Analitica Latin America, Glass South America, E-squadria Show, ABRAFATI SHOW, Construlev Expo, Catarina Aviation Show e BFSHOW.

