De geração em geração: Histórias de Pais e Filhos que trabalham juntos na LATAM Brasil

Manuel Lourival Da Silva e seu filho, Manuel Lourival Da Silva Junior: Mecânicos Aeronáuticos no Centro de Manutenção Divulgação LATAM

Na LATAM, o legado de uma paixão pode ser a herança mais valiosa. As trajetórias do piloto Roger Piani e do mecânico aeronáutico Manoel Lourival da Silva mostram como o amor pela aviação, transmitido de pai para filho, fortalece os laços familiares e garante a segurança e a excelência da companhia.

Roger Piani pai, um veterano com quase 30 anos de casa, viu seu filho, também Roger Piani, seguir seus passos. Sua paixão começou na infância ao ver aviões decolarem e inspirou o filho a crescer no ambiente da aviação, fazendo com que ele também sonhasse em ser piloto. Após trilhar seu próprio caminho e superar desafios, Piani filho foi admitido como copiloto, realizando o sonho de voar na mesma empresa que o pai.

Roger Simonetto Piani é piloto de aeronaves Boeing na LATAM e seu filho, Roger Emílio Piani, ingressou neste ano como piloto Divulgação LATAM

Paralelamente, a história de Manoel Lourival da Silva, um mecânico aeronáutico experiente, ecoa a mesma sintonia. Sua paixão pela mecânica, que começou na adolescência, foi a inspiração para seu filho, Manoel Júnior. Embora o filho tenha tentado trabalhar na área de engenharia, o incentivo do pai e a oportunidade de ingressar na LATAM foram decisivos. Hoje, pai e filho trabalham lado a lado no Centro de Manutenção da LATAM (CML), em Guarulhos (SP), garantindo que cada voo seja seguro. A união dos dois mostra que a dedicação e o trabalho em equipe são fundamentais, não apenas para a aviação, mas também para a família.

“Eu costumo dizer que levamos em nossos corações uma sintonia inexplicável, é um amor de pai para filho que ultrapassa fronteiras, porque entramos e conseguimos trabalhar juntos em prol de proporcionar um voo mais seguro para cada passageiro. É uma sensação única perceber que, mesmo atuando em turnos diferentes, colaboramos em conjunto para um mesmo propósito, representando com seriedade, responsabilidade e orgulho a nossa família”, destaca Manoel Silva.

Mais do que Profissões: Uma Jornada de Resiliência

Ambas as histórias são exemplos de resiliência e dedicação. O jovem Roger Piani, que tentou o processo seletivo da LATAM três vezes, e Manoel Júnior, que mudou de carreira para seguir sua verdadeira vocação, demonstram a importância de lutar pelos próprios sonhos. Eles não apenas herdaram uma paixão, mas também a garra e a persistência necessárias para ter sucesso em suas profissões.

Para esses pais e filhos, trabalhar na LATAM é mais do que uma profissão. É um legado, um propósito compartilhado de garantir que cada passageiro tenha a melhor experiência possível. Seja no cockpit ou no hangar, eles são a prova de que a dedicação, a responsabilidade e o orgulho de família podem se unir para alcançar grandes voos.

