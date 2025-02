Demanda global por carga aérea apresenta crescimento recorde em 2024 Volume aumentou 11,3% em relação a 2023, informa a IATA Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/01/2025 - 18h54 (Atualizado em 30/01/2025 - 18h54 ) twitter

IATA: carga aérea foi o destaque em 2024 Lucas Batista

A Associação do Transporte Aéreo Internacional (IATA) divulgou os resultados dos mercados globais de transporte aéreo de carga do ano de 2024 e dezembro de 2024, com os seguintes destaques:

A demanda total de 2024, medida em toneladas de carga por quilômetro (CTKs), aumentou 11,3% em relação a 2023 (12,2% nas operações internacionais). A demanda de 2024 excedeu os volumes recordes registrados em 2021.

A capacidade total de 2024, medida em toneladas de carga disponível por quilômetro (ACTKs), aumentou 7,4% em comparação a 2023 (9,6% nas operações internacionais).

Os yields de 2024 ficaram em média 1,6% abaixo dos yields de 2023, mas 39% acima dos yields de 2019.

Para encerrar o ano, dezembro de 2024 apresentou desempenho forte e contínuo. A demanda global ficou 6,1% acima dos níveis de dezembro de 2023 (7,0% nas operações internacionais). A capacidade global ficou 3,7% acima dos níveis de dezembro de 2023 (5,2% nas operações internacionais). Os yields de carga ficaram 6,6% acima dos yields de dezembro de 2023 e 53,4% acima dos yields de 2019.

“A carga aérea foi o destaque em 2024, com crescimento recorde no transporte aéreo de carga. Mais importante que isso é que 2024 foi um ano de crescimento lucrativo. A demanda, com alta de 11,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, foi impulsionada pelo comércio eletrônico particularmente forte e pelas várias restrições no transporte marítimo. Além disso, as restrições do espaço aéreo que limitaram a capacidade em algumas rotas importantes de longo curso para a Ásia ajudou a manter os yields em níveis excepcionalmente altos. Apesar da queda dos yields médios em relação aos picos em 2021-2022, os yields ficaram em média 39% acima do nível de 2019”, disse Willie Walsh, diretor geral da IATA.

Para 2025, a IATA estima que o crescimento seja moderado e atinja 5,8%, alinhado ao desempenho histórico. “O cenário econômico indica outro ano bom para a carga aérea — com a tendência de queda nos preços do petróleo e crescimento do comércio. Mas não há dúvida de que a indústria de carga aérea será desafiada a se adaptar às mudanças geopolíticas que estão ocorrendo. A primeira semana do governo Trump mostrou forte interesse em adotar tarifas como uma ferramenta política, que podem causar um golpe duplo para a carga aérea: aumentar a inflação e deflacionar o comércio”, disse Walsh.

‌



Vários fatores devem ser destacados no ambiente operacional:

O comércio global de mercadorias cresceu 3,6% ao ano em 2024.

Em dezembro, tanto o índice PMI de manufatura global (49,2) quanto o PMI de novos pedidos de exportação (48,2) ficaram abaixo do limite crítico da marca de 50, indicando um declínio na manufatura global e nas exportações.

A inflação dos Estados Unidos, com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC) anual do país, aumentou 0,2 ponto percentual, atingindo 2,9% em dezembro. No mesmo mês, a taxa de inflação na União Europeia aumentou 0,2 ponto percentual, atingindo 2,7%. A inflação ao consumidor da China caiu 0,1 ponto percentual, atingindo 0,1% em dezembro, marcando o quarto declínio consecutivo ano a ano e reforçando as preocupações de uma desaceleração econômica.

Desempenho por região em 2024

‌



As transportadoras da região Ásia-Pacífico apresentaram crescimento de 14,5% na demanda por carga aérea em 2024 em relação ao ano anterior, o mais forte entre as regiões. A capacidade aumentou 11,3% na comparação anual. Em dezembro de 2024, a demanda aumentou 8,4% e a capacidade aumentou 6,3% em relação a dezembro de 2023.

As transportadoras da América do Norte registraram crescimento de 6,6% na demanda por carga aérea em 2024 em relação a 2023, o menor entre as regiões. A capacidade aumentou 3,4% na comparação anual. Em dezembro, a demanda aumentou 5,3% e a capacidade aumentou 2,1%.

‌



As transportadoras da Europa apresentaram crescimento de 11,2% na demanda por carga aérea em 2024 em relação a 2023. A capacidade aumentou 7,8% na comparação anual. Em dezembro, a demanda aumentou 5,1% e a capacidade aumentou 3,7%.

As transportadoras do Oriente Médio registraram crescimento de 13% na demanda por carga aérea em 2024 versus 2023. A capacidade aumentou 5,5% na comparação anual. Em dezembro, a demanda aumentou 3,3% e a capacidade aumentou 0,2%.

As transportadoras da América Latina apresentaram crescimento de 12,6% na demanda por carga aérea em 2024 em relação a 2023. A capacidade aumentou 7,9% na comparação anual. Em dezembro, a demanda aumentou 10,9%, a maior entre as regiões, e a capacidade aumentou 8,4%.

As transportadoras da África registraram crescimento de 8,5 na demanda por carga aérea em 2024 em relação a 2023. A capacidade aumentou 13,6% na comparação anual. Em dezembro, a demanda caiu-0,9%, a menor entre as regiões, e a capacidade aumentou 1,8%.

Crescimento das rotas comerciais: As rotas internacionais apresentaram níveis de tráfego excepcionais pelo 17º mês consecutivo, com aumento de 7% em dezembro de 2024 em relação ao mesmo período de 2023. As empresas aéreas estão se beneficiando da crescente demanda de comércio eletrônico nos Estados Unidos e na Europa em meio às limitações de capacidade no transporte marítimo.

