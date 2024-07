Alto contraste

IATA: demanda por carga aérea continua forte em maio Lucas Batista

A Associação do Transporte Aéreo Internacional (IATA) divulgou os resultados dos mercados globais de transporte aéreo de carga de maio de 2024, que indicam crescimento anual forte e contínuo da demanda.

A demanda total, medida em toneladas de carga por quilômetro (CTKs*), aumentou 14,7% em relação aos níveis de maio de 2023 (15,5% nas operações internacionais). Este é o sexto mês consecutivo de crescimento de dois dígitos da demanda em relação ao ano anterior.

A capacidade, medida em toneladas de carga disponível por quilômetro (ACTKs), aumentou 6,7% em relação a maio de 2023 (10,2% nas operações internacionais).

“A demanda por carga aérea aumentou consideravelmente em todas as regiões em maio, resultado do crescimento do comércio, do comércio eletrônico e das restrições de capacidade do transporte marítimo. As perspectivas permanecem muito positivas, com o índice PMI indicando expectativas de crescimento futuro. No entanto, pode ocorrer algum recuo com as imposições mais rigorosas dos Estados Unidos nas condições de entrega de comércio eletrônico da China. O aumento dos custos e do tempo de trânsito para remessas abaixo de US$ 800 pode desencorajar os consumidores dos Estados Unidos e trazer desafios significativos para o crescimento na rota comercial Ásia-América do Norte, que é a maior do mundo”, disse Willie Walsh, diretor geral da IATA.

Vários fatores devem ser destacados no ambiente operacional:

Em maio, o índice PMI de manufatura global e o PMI de novos pedidos de exportação indicaram expansão (52,6 e 50,4, respectivamente).

A produção industrial e o comércio internacional global aumentaram em abril em relação ao mês anterior (0,5% e 1,5%, respectivamente).

Em maio, a inflação variou entre as regiões. Na União Europeia e no Japão, a inflação caiu para 2,7% e 2,8%, respectivamente, mas subiu nos Estados Unidos, atingindo 3,3%. Por outro lado, a inflação permaneceu próxima de zero (0,3%) na China, resultado da fraca demanda interna devido à alta taxa de desemprego, lento crescimento da receita e crise no setor imobiliário, uma tendência que persiste desde 2023.

Desempenho por região em maio de 2024

As companhias aéreas da região Ásia-Pacífico relataram aumento de 17,8% na demanda por carga aérea em maio de 2024 em comparação com o mesmo mês de 2023. A demanda na rota comercial África-Ásia subiu 40,6% em relação a 2023, enquanto nas rotas comerciais Europa-Ásia, dentro da Ásia e Oriente Médio-Ásia, a demanda subiu 20,4%, 19,2% e 18,6%, respetivamente. A capacidade aumentou 8,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

As transportadoras da América do Norte apresentaram aumento de 8,7% na demanda por carga aérea em maio de 2024 versus maio de 2023 – o pior desempenho entre as regiões. A demanda na rota comercial Ásia-América do Norte cresceu 12,0% em relação ao ano anterior, enquanto a rota América do Norte-Europa apresentou aumento de 8,9%, que foi o maior crescimento da demanda nesta rota desde meados de 2022. Em maio, a capacidade subiu 2,5% em relação a maio de 2023.

As transportadoras da Europa registraram aumento de 17,2% na demanda por carga aérea em maio de 2024 em relação a maio de 2023. A demanda dentro do próprio mercado europeu aumentou 25,6% em comparação com maio de 2023, o quinto mês consecutivo de crescimento anual de dois dígitos. As rotas Europa-Oriente Médio registraram aumento de 33,8% na demanda. Em maio, a capacidade aumentou 11,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.

As transportadoras do Oriente Médio apresentaram aumento de 15,3% na demanda por carga aérea em maio de 2024 versus maio de 2023. Conforme já mencionado, a rota Oriente Médio-Europa teve um desempenho particularmente bom, com crescimento anual de 33,8%, bem acima da rota Oriente Médio-Ásia, com crescimento de 18,6% em relação a 2023. Em maio, a capacidade aumentou 2,7% em relação a maio de 2023.

As transportadoras da América Latina registraram aumento de 12,7% na demanda por carga aérea em maio de 2024 versus maio de 2023. Em maio, a capacidade subiu 8,0% em relação a maio de 2023.

As companhias aéreas da África apresentaram aumento de 18,4% na demanda por carga aérea em maio de 2024 em comparação com o mesmo mês de 2023, o melhor entre todas as regiões. A demanda na rota África-Ásia aumentou 40,6% em comparação com maio de 2023, o melhor desempenho entre todas as rotas comerciais. Em maio, a capacidade subiu 21,4% em relação a maio de 2023.





