IATA: Demanda por carga aérea mantém crescimento de dois dígitos em fevereiro IATA: Demanda por carga aérea mantém crescimento de dois dígitos em fevereiro (Lucas Batista / @pilotlucas)

A Associação do Transporte Aéreo Internacional (IATA) divulgou os resultados dos mercados globais de transporte aéreo de carga de fevereiro de 2024, que indicam forte crescimento a continuidade do forte crescimento anual da demanda. A demanda total, medida em toneladas de carga por quilômetro (CTKs*), aumentou 11,9% em relação aos níveis de fevereiro de 2023 (12,4% nas operações internacionais). Este é o terceiro mês consecutivo de crescimento de dois dígitos da demanda em relação ao ano anterior.

A capacidade, medida em toneladas de carga disponível por quilômetro (ACTKs), aumentou 13,4% em relação a fevereiro de 2023 (16,0% nas operações internacionais). Isto se deve em grande parte ao aumento da capacidade de transporte de carga em aeronaves de passageiros (crescimento de 29,5% em relação ao ano anterior), que ficou bem acima da capacidade internacional em cargueiros (aumento de 3,2% em relação ao ano anterior).

“O crescimento de 11,9% da demanda de fevereiro foi significativamente maior que o aumento de 0,9% no comércio internacional. Este bom início em 2024 pode fazer com que a demanda ultrapasse os níveis excepcionalmente elevados no início de 2022 e mostra a forte resiliência do transporte aéreo de carga considerando as incertezas econômicas e políticas contínuas”, disse Willie Walsh, diretor geral da IATA.

Vários fatores no ambiente operacional devem ser destacados:

O comércio internacional global aumentou 0,9% em janeiro.

Em fevereiro, o índice PMI de manufatura subiu para 51,2, indicando expansão. O PMI de novos pedidos de exportação subiu para 49,4, permanecendo um pouco abaixo do limite crítico de 50, que indicaria crescimento.

A inflação de fevereiro de 2024 em relação ao mesmo período do ano anterior caiu para 2,8% na União Europeia, e subiu para 2,8% e 3,2% no Japão e nos Estados Unidos, respectivamente. Após quatro meses de deflação, a China apresentou aumento de 0,7% na inflação em relação ao mesmo período do ano anterior, uma notícia boa no contexto de preocupações com a desaceleração econômica do país.

Desempenho por região em fevereiro de 2024

As companhias aéreas da região Ásia-Pacífico relataram aumento de 11,9% na demanda por carga aérea em fevereiro de 2024 em comparação com o mesmo mês de 2023. Este resultado representou uma queda significativa em comparação com o crescimento de 24,3% registrado em janeiro, provavelmente relacionada à desaceleração após as celebrações do Ano Novo Lunar. A capacidade aumentou 23,1% em relação ao ano anterior com o aumento da capacidade de transporte de carga em aeronaves de passageiros.

As transportadoras da América do Norte apresentaram crescimento de 4,2% na demanda por carga aérea em fevereiro de 2024 em relação ao mesmo período de 2023 – o mais fraco entre todas as regiões. A demanda na rota comercial América do Norte-Europa cresceu 5,2% e a rota Ásia-América do Norte cresceu 3,9% em relação a fevereiro de 2023. A capacidade de fevereiro aumentou 1,9% em relação a fevereiro de 2023.

As transportadoras da Europa registraram aumento de 14,6% na demanda por carga aérea em fevereiro de 2024 versus fevereiro de 2023. A carga aérea entre destinos na Europa aumentou 24,5% em relação ao ano anterior – o melhor desempenho em quase três anos. As rotas Europa–Oriente Médio registraram aumento de 39,3%, enquanto a rota Europa–América do Norte cresceu 5,2% na demanda em relação ao ano anterior. A capacidade de fevereiro aumentou 13,2% em relação a fevereiro de 2023.

As transportadoras do Oriente Médio apresentaram aumento de 20,9% na demanda por carga aérea em fevereiro de 2024 versus fevereiro de 2023. A rota Oriente Médio-Europa apresentou o melhor desempenho, com crescimento de 39,3%, bem acima da rota Oriente Médio-Ásia, que subiu 21,9% em relação ao ano anterior. A capacidade de fevereiro aumentou 16,2% em comparação com fevereiro de 2023.

As transportadoras da América Latina registraram aumento de 13,7% na demanda por carga aérea em fevereiro de 2024 em comparação com fevereiro de 2023. A capacidade aumentou 8,9% em fevereiro de 2024 em comparação com o mesmo mês de 2023.

As companhias aéreas da África apresentaram aumento de 22,0% na demanda por carga aérea em fevereiro de 2024 em comparação com fevereiro de 2023 – o melhor entre todas as regiões. A rota comercial entre destinos na África apresentou crescimento de 42,3% em relação a fevereiro de 2023. A capacidade aumentou 28,2% em fevereiro de 2024 em comparação com o mesmo mês de 2023.