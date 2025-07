Demanda por fretamentos cresce 12% em junho, aponta Abaeté Aviação Operação especial durante o São João somou 140 horas de voo em apenas quatro dias, com foco em destinos do interior baiano Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/07/2025 - 16h46 (Atualizado em 14/07/2025 - 16h46 ) twitter

Companhia realiza cerca de 500 operações mensais Divulgação Abaeté

Durante o São João de 2025, a Abaeté Aviação registrou um crescimento de 12% na demanda por voos fretados, em relação ao mesmo período do ano anterior. Em apenas quatro dias, a companhia somou 140 horas de voo e 120 etapas operacionais, com foco em destinos estratégicos do interior da Bahia, como Itapetinga, Irecê, Senhor do Bonfim, Paulo Afonso e cidades da Chapada Diamantina.

A operação exigiu uma logística altamente coordenada entre as equipes comercial, técnica e de manutenção, com foco em segurança, regularidade e agilidade — especialmente em localidades com infraestrutura aeroportuária limitada.

“A movimentação intensa que vimos neste São João reforça o papel central da aviação sob demanda na engrenagem que movimenta a economia e a cultura da Bahia. Nossa estrutura foi desenhada justamente para atender a esse tipo de desafio logístico com precisão, segurança e excelência”, afirma Guilherme Mello, sócio-diretor da Abaeté Aviação.

Mais de 90% dos fretamentos realizados no período estiveram diretamente ligados à cadeia produtiva de eventos culturais, como transporte de artistas, técnicos e equipamentos. “O São João é mais do que um período de alta demanda — é uma demonstração prática de como a aviação regional conecta pessoas, talentos e oportunidades em uma Bahia que vai muito além da capital”, reforça o executivo.

‌



Com 46 anos de operação ininterrupta, a Abaeté Aviação realiza cerca de 500 operações mensais, muitas delas em regiões com infraestrutura limitada, o que a posiciona como uma facilitadora de desenvolvimento econômico e turístico em contextos como o das festas juninas.

Além de seu suporte direto à indústria do entretenimento, a Abaeté reforça seu compromisso de longo prazo com a valorização do turismo regional e a integração aérea de territórios historicamente menos acessíveis.

‌



Sobre a Abaeté Aviação

A Abaeté Aviação é uma das empresas aéreas com mais longa trajetória em operação contínua no Brasil. Especializada em transporte aéreo regional, também atua com fretamentos executivos, voos aeromédicos (UTI aérea), serviços de FBO (abastecimento, hangaragem e atendimento a aeronaves) e gerenciamento de aeronaves. A companhia é referência em voos regulares para destinos turísticos como Morro de São Paulo e Boipeba.

‌



Associada à ALTA (Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo) e à ABEAR (Associação Brasileira das Empresas Aéreas), a Abaeté oferece uma experiência de viagem ágil, segura e diferenciada, além de manter altos padrões de segurança operacional. A empresa se destaca internacionalmente com a certificação ISSA (Avaliação Internacional de Segurança Padrão da IATA – Associação Internacional de Transportes Aéreos) e reafirma seu compromisso contínuo com o desenvolvimento e a paixão pela aviação.

