Descubra 10 motivos para fugir do óbvio nas férias e visitar Doha

Qatar Airways: motivos para visitar Doha (Qatar Airways)

Segundo dados divulgados pelo Ministério do Turismo (MTur), as tendências atuais dos viajantes são focadas em bem-estar e slow travel. Em meio à busca por destinos menos explorados e à flexibilidade para viajar fora dos períodos de pico, Doha, no Catar, emerge como uma opção convidativa. Com sua fusão de cultura milenar e modernidade deslumbrante, Doha se adapta perfeitamente à tendência de oferecer experiências autênticas e personalizadas.

A Qatar Airways, eleita a principal companhia aérea do mundo, facilita o acesso a esse destino, proporcionando viagens longas e tranquilas, ideais para relaxar e recarregar as energias. Isso porque, ainda segundo o estudo do MTur, os viajantes contemporâneos buscam não apenas escapar da rotina, mas também experimentar momentos únicos e luxuosos durante suas férias. Doha oferece uma gama de experiências exclusivas, desde o conforto de acomodações luxuosas até a autenticidade da culinária e da cultura local.

Descubra 10 razões convincentes para fazer as malas agora mesmo:

Mergulhe na cultura milenar: Explore os encantos da Souq Waqif, um mercado tradicional vibrante, onde os sentidos são despertados a cada esquina, e maravilhe-se com a arquitetura islâmica da Mesquita de Muhammad Ali e deixe-se envolver pela história.

Futurismo à beira-mar: Doha é o lar de alguns dos arranha-céus mais impressionantes do mundo, incluindo a Torre Aspire, o Hotel Kempinski Marsa Malaz e o Museu Nacional do Catar. Deslumbre-se com os arranha-céus futuristas ao longo da Corniche, o calçadão à beira-mar mais longo do mundo, e visite o Museu de Arte Islâmica, um dos mais importantes do planeta.

Aventura no deserto: Experimente a emoção de um safári no deserto, explore dunas de areia em um 4x4. Conheça a cultura beduína em um acampamento tradicional e crie memórias para toda a vida.

Diversão para toda a família: Relaxe nas praias paradisíacas de Katara e divirta-se nos parques aquáticos como o Aqua Park Qatar. Explore o fascinante mundo marinho no Aquário de Doha, garantindo diversão para todas as idades.

Paraíso das compras: Encontre tudo o que você deseja nos shoppings de luxo, como o Mall of Qatar e o Villaggio Mall, onde o requinte e a variedade se encontram. Além disso, o novo endereço das compras no Catar é o Place Vendôme, vasto em tamanho e repleto de estilo parisiense. Ao longo de quatro andares, mais de 580 lojas de alto padrão e médio padrão, desde Gucci e Valentino até Zara e H&M.

Sabores inigualáveis: Conheça a culinária local rica em especiarias e aromas, já que é uma mistura de influências árabes, indianas e persas. A dica é experimentar pratos típicos como machboos e shawarma. Explore também a diversidade dos restaurantes internacionais, garantindo uma experiência gastronômica inesquecível.

Relaxe na praia: Doha tem várias belas praias onde você pode relaxar e tomar sol. Algumas das mais populares incluem Katara Beach, Al Wakrah Beach e Sealine Beach.

Conectividade incomparável: Embarque com a Qatar Airways, a companhia aérea oficial do Catar e líder mundial, e desfrute de um voo marcado pelo conforto, segurança e serviço incomparável em todas as etapas da jornada. Os aviões são equipados com a Qsuite, que são suítes individualizadas com detalhes que levam um nível adicional de luxo, privacidade e estilo à classe executiva da companhia aérea. Para complementar ainda mais a experiência da qual os passageiros da classe executiva desfrutam, ainda há o conceito de comida e bebida sob demanda, permitindo que os viajantes transformem as refeições em experiências personalizadas.

Acomodação de luxo: A Qatar Airways Group, em parceria com a Our Habitas, inaugurou o Our Habitas Ras Abrouq, um resort de luxo na costa oeste do Catar. Oferecendo vistas deslumbrantes do Golfo Pérsico, pores do sol dourados e uma variedade de atividades de arte, cultura, música, bem-estar e aventura, o resort possui vilas de um a quatro quartos com piscinas privativas e decks ao ar livre, além de restaurante, lounge, clube de praia, centro de bem-estar, academia, centro de esportes aquáticos, piscina infinita e quadras de padel. Os hóspedes podem participar de oficinas de cerâmica, ioga, técnicas de respiração, caligrafia e tecelagem, além de esportes aquáticos, mountain bike, trekking e exploração do deserto.

A Qatar Airways Group, em parceria com a Our Habitas, inaugurou o Our Habitas Ras Abrouq, um resort de luxo na costa oeste do Catar. Oferecendo vistas deslumbrantes do Golfo Pérsico, pores do sol dourados e uma variedade de atividades de arte, cultura, música, bem-estar e aventura, o resort possui vilas de um a quatro quartos com piscinas privativas e decks ao ar livre, além de restaurante, lounge, clube de praia, centro de bem-estar, academia, centro de esportes aquáticos, piscina infinita e quadras de padel. Os hóspedes podem participar de oficinas de cerâmica, ioga, técnicas de respiração, caligrafia e tecelagem, além de esportes aquáticos, mountain bike, trekking e exploração do deserto. Destino seguro e tranquilo: Desfrute da paz de espírito proporcionada pela segurança incomparável de Doha, um destino com índices de criminalidade extremamente baixos, garantindo uma experiência de viagem tranquila e sem preocupações.