Destinos de frio: confira cinco cidades com voo direto do BH Airport para aproveitar as baixas temperaturas Dentro do Brasil ou no exterior: cidades que ficam ainda mais interessantes no frio e que estão a poucas horas de Belo Horizonte Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/04/2025 - 11h33 (Atualizado em 23/04/2025 - 11h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

BH Airport atende a mais de 70 destinos nacionais e internacionais Agencia i7

Na medida em que o calor vai embora aos poucos, os amantes do frio já planejam suas próximas viagens, seja agora no outono com o clima mais ameno, ou na próxima estação, de olho nos destinos de inverno. Do BH Airport, há várias opções de voos para cidades que são lindas o ano inteiro, mas que ficam ainda mais convidativas no frio. São opções dentro de Minas Gerais, do Brasil e no exterior: cada uma com seus encantos e atrações, mas todas com o conforto da rota direta a partir de Belo Horizonte.

O Gestor de Conectividade e Aviação do BH Airport, Clayton Begido, lembra que o terminal internacional mineiro é o segundo do país em número de destinos nacionais e o terceiro em destinos totais, oferecendo um amplo leque de opções aos passageiros. “No BH Airport estamos sempre atentos para atrair novas rotas, inclusive algumas focadas no turismo de inverno, como a rota BH – Bariloche, que acabamos de anunciar pela Azul e que já está com vendas abertas para a temporada de junho a agosto. Sabemos que, no geral, as praias são os destinos mais procurados pelos brasileiros, mas quando o calor começa a ir embora, aumenta muito a procura pelos destinos de charme, de montanha, águas quentes e, no caso do exterior, de neve. Por aqui, estamos prontos para receber esses turistas que amam o frio”, destaca.

Confira cinco destinos de frio com voos direto do BH Airport:

‌



Caldas Novas (GO)

O destino é a maior estância hidrotermal do mundo, com águas naturalmente aquecidas, perfeitas tanto para quem busca relaxamento quanto para quem está à procura de diversão. A cidade tem diversos parques aquáticos, que oferecem piscinas quentes, toboáguas e lazer para todas as idades. O Parque Estadual da Serra de Caldas Novas também atrai os amantes da natureza com trilhas e cachoeiras em meio a paisagens deslumbrantes. A cidade também encanta com opções de spas, hotéis aconchegantes e uma vida noturna movimentada.

‌



Bariloche (Argentina)

San Carlos de Bariloche (ou só “Bariloche”) é conhecida por sua arquitetura em estilo alpino suíço e seus deliciosos chocolates. Um paraíso argentino repleto de montanhas nevadas, ideal para quem busca praticar esqui e explorar uma vasta região de lagos. A cidade patagônica oferece diversas experiências, como o esqui no Cerro Catedral, um passeio histórico pelo Museu da Patagônia e a visita ao Circuito Chico, onde é possível observar mirantes naturais e estruturas históricas populares. Outras atrações imperdíveis são o lago glacial Nahuel Huapi, próximo à fronteira com o Chile, e a degustação dos clássicos chocolates e cervejas artesanais da região.

‌



Araxá (MG)

Araxá é uma estância hidromineral famosa pelas águas termais e pelo Complexo do Barreiro, que abriga o histórico Grande Hotel, as Termas e jardins projetados por Burle Marx. As fontes Andrade Júnior e Dona Beja são destaques para quem busca relaxamento e saúde. O Mirante do Cristo oferece uma vista deslumbrante da cidade, com uma estátua de 10 metros de altura. Já o Horizonte Perdido, a 1350 metros de altitude, atrai aventureiros com uma das melhores rampas de voo livre do Brasil.

Santiago (Chile)

A capital do Chile é um dos principais destinos turísticos da América do Sul. Viajando por esta metrópole vibrante, o visitante entra em contato com a riqueza histórica dos imponentes Plaza de Armas, Catedral Metropolitana e Palácio de La Moneda, sede do governo chileno. O passeio ao Cerro Santa Lucía, um parque histórico que remonta à fundação da cidade, não pode faltar nesse roteiro. A proximidade com a Cordilheira dos Andes torna Santiago um excelente ponto de partida para atividades típicas do inverno, como esqui, e para visitas a vinícolas mundialmente famosas, como Concha y Toro e Undurraga.

Buenos Aires (Argentina)

Buenos Aires, a charmosa capital da Argentina, encanta pela riqueza da cultura, arquitetura imponente e vida urbana vibrante. O Obelisco, símbolo da cidade, e a grandiosa Avenida 9 de Julio impressionam os visitantes. O Teatro Colón fascina com uma beleza e acústica impecáveis, enquanto os bairros San Telmo e La Boca exalam boemia, tango e cores vivas. Em Palermo, a gastronomia, vida noturna e parques, como o Jardim Japonês, são destaques. A Casa Rosada e a Praça de Maio completam o roteiro histórico, junto a joias como o Café Tortoni e a livraria El Ateneo Grand Splendid, uma das mais belas do mundo.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.