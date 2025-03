Dia da Água: BH Airport já reaproveitou cerca de 36 milhões de litros de água com estação de tratamento A Estação de Tratamento de Águas Cinzas reaproveita água da chuva e de pias e chuveiros do terminal, gerando economia de 10% nos terminais de passageiros Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 22/03/2025 - 23h18 (Atualizado em 22/03/2025 - 23h18 ) twitter

Estação de Tratamento de Águas Cinzas Divulgação BH Airport

“As Águas Conectam e o Saneamento Transforma”. Esse é o tema estabelecido em 2025 pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) para a comemoração do Dia Mundial da Água, celebrado no próximo sábado, dia 22 de março. E se é sobre conexão, o BH Airport marca presença com ações que contribuem para o uso sustentável desse insumo. Prova disso é a Estação de Tratamento de Águas Cinzas, que permite a coleta e o reaproveitamento da água da chuva e das pias e chuveiros do terminal. Desde a implantação da estação, foram reaproveitados cerca de 36 milhões de litros de água, que representa 10% do consumo nos terminais de passageiros.

Esse projeto foi premiado pelo Conselho Internacional de Aeroportos (Airports Council International - ACI) no final do ano passado e rendeu ao BH Airport, pela quarta vez consecutiva, o título de Aeroporto Verde. A captação acontece tanto nos dias de chuva com o escoamento da água que cai sobre o Terminal de Passageiros 2 e é armazenada em reservatórios, mas também nos demais dias da operação com a captação da água cinza, que é aquela proveniente de pias e chuveiros. Após passar por um longo processo de tratamento, o insumo é utilizado em vasos sanitários e irrigação de áreas verdes.

Além de gerar grande economia de água potável e redução de custos, a estação contribui para diminuir as emissões de gases de efeito estufa. Com a separação e o tratamento das águas cinzas, menos efluentes são direcionados para a Estação Final de Tratamento, o que reduz significativamente a liberação de poluentes na atmosfera. Desde sua implantação, a Estação de Tratamento de Águas Cinzas contribuiu para uma queda de 64% nas emissões de CO2 relacionadas à Estação de Tratamento de Efluentes.

O gerente de Engenharia e Manutenção do BH Airport, Emerson Chaves, destaca a importância do reaproveitamento da água, que é um dos muitos compromissos do BH Airport com o meio ambiente. “Quem passa pelo nosso terminal nem imagina, mas está cercado de estruturas e equipamentos que estão lá para captar, reaproveitar e economizar água, deixando nossa operação mais sustentável. Agora, cada vez que um passageiro olhar para os nossos jardins verdes, poderá lembrar que eles são mantidos com irrigação de água reaproveitada”, comenta.

Nos últimos anos, o BH Airport vem se destacando no Brasil e no mundo em práticas ESG, tendo sido reconhecido pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) como o aeroporto mais sustentável do Brasil. No ano passado, o terminal também recebeu o prêmio “O Equilibrista”, do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF-MG). O terminal internacional mineiro foi reconhecido como empresa Destaque ESG 2024 por seu projeto 400HZ + PCA, que substitui o uso de combustíveis fósseis por energia elétrica de fonte renovável durante as atividades de apoio a aeronaves em solo.

