Dia de celebrar a fotografia de aviação no Spotter Aena do Aeroporto de Uberaba Evento reuniu mais de 20 amantes da aviação para captação de imagens especializadas na movimentação aérea Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/04/2025 - 17h22 (Atualizado em 28/04/2025 - 17h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Spotters tiveram a oportunidade de registrar fotografias de aviões numa área próxima à pista Divulgação Aena Brasil

A Aena, maior operadora aeroportuária do Brasil e do mundo, promoveu neste domingo (27) a primeira edição do Spotter Aena no Aeroporto de Uberaba. O evento aconteceu durante o período da ExpoZebu, quando o aeródromo registra uma grande movimentação de aeronaves, e foi totalmente dedicado aos amantes da fotografia especializada em aviação, reunindo mais de 20 participantes, incluindo crianças. Os entusiastas tiveram a oportunidade de acessar o pátio de aeronaves para registrar as imagens bem próximo da pista de pousos e decolagens.

O Spotter Aena ocorreu das 9h às 14h. Os participantes foram recepcionados com um coffee break e uma apresentação de boas-vindas no auditório do aeroporto. Antes da ida ao pátio, eles receberam instruções importantes sobre o acesso à área restrita, um kit de segurança e alguns brindes da concessionária. O grupo contou com todo o suporte da equipe operacional para poder fazer os registros de maneira segura. Além dos cliques, os spotters aproveitaram o momento para interação e troca de experiências.

O evento também foi aberto para os pequenos. Gabriel Bernardes, de 9 anos, não escondeu a felicidade em poder fotografar bem próximo à pista do aeroporto.

‌



“Eu gosto muito de aviação. Foi a minha primeira vez participando de um Spotter Day. Poder ver as aeronaves de perto foi uma experiência muito legal e bonita”, contou Gabriel, que esteve no evento acompanhado pelo pai, Glorivan Bernardes de Oliveira.Independentemente da idade, a paixão é a mesma. Na vida de Guilherme de Almeida Sedassari, o amor pela aviação é de longa data.

“Desde criança, eu sempre morei próximo ao aeroporto. É o que me acalma, me deixa bem e me faz esquecer dos problemas”, revelou. Já Gisele Almeida veio de São Paulo para acompanhar o primeiro Spotter Aena. “É uma oportunidade maravilhosa. A gente ama eventos como esse. Estou muito feliz de estar no primeiro, tenho certeza de que vou estar em vários, principalmente na minha casa, em Congonhas. Já estou ansiosa”, disse.

‌



Para o diretor do Aeroporto de Uberaba, Guilherme Zapola, o Spotter Aena teve uma enorme importância para fortalecer e estreitar ainda mais a relação do aeródromo com os amantes da aviação. “Foi um evento muito aguardado não só pelos spotters, mas também por todos do aeroporto. O entusiasmo de quem participou chamou atenção e nos trouxe uma imensa satisfação. Já estamos pensando na próxima edição”, destacou Zapola.A data do primeiro Spotter Aena foi escolhida para coincidir com o período da ExpoZebu, quando a movimentação no Aeroporto de Uberaba atinge alguns de seus melhores momentos. Entre os dias 25 de abril e 3 de maio, a expectativa é que o terminal receba cerca de 200 operações, entre aviação comercial e geral, podendo contabilizar 70 aeronaves em solo ao mesmo tempo.

‌



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.